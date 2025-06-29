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Otizme dahi yol açabiliyor! D vitamini eksikliğinin anne ve bebeğe 8 olumsuz etkisi

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#D Vitamini#D Vitamini Eksikliği#D Vitamini Eksikliğinin Zararları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 15:08

Vücutta kemiklerin oluşup sağlıklı kalmasında kalsiyumla birlikte önemli bir fonksiyonu olan D vitamini, bağışıklık sistemini destekleyerek kasların ve beyin hücrelerinin çalışmasını sağlıyor. DNA’ya doğrudan bağlanabildiği için aynı zamanda bir hormon olarak sınıflandırılan D vitamininin vücuttaki miktarı; cilt rengi, hangi coğrafyada yaşandığı ve yaşam tarzına göre değişebiliyor.