Eksikliği de fazlalığı da büyük sorun! İyot eksikliği nedir, nasıl tespit edilir? İyottan zengin besinler hangileridir?

İyot her şeyin ilacı mıdır? Yüksek miktarda alınmalı mıdır?

Son zamanlarda sosyal medyada yüksek doz iyot kullanımı ile ilgili propaganda yapılmaktadır. İyodun neredeyse bütün hastalıklara iyi geldiği anlatılmaktadır. Sadece bir kez idrar iyot düzeyi bakılarak iyot eksikliğinizin olup olmadığına karar verilmekte, insanlara her gün lugol solüsyonu içilmesi önerilmektedir.

Modern tıbbın ve modern farmakolojinin kurucularından olduğu kabul edilen Paracelsus’un “Her madde zehirdir. Zehir olmayan madde yoktur; zehir ile ilacı ayıran dozdur” sözünü unutmamalıyız.

İyot eksikliği birtakım bozukluklara sebep olduğu gibi iyot fazlalığı da bazı bozukluklara sebep olmaktadır. İyot fazlalığı tiroit bezinin çalışmasını bozmaktadır. Aşırı iyot maruziyeti Hashimoto tiroidi gibi otoimmun tiroit hastalıklarını arttırmaktadır.