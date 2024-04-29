Eksikliği de fazlalığı da büyük sorun! İyot eksikliği nedir, nasıl tespit edilir? İyottan zengin besinler hangileridir?

İyottan zengin besinler hangileridir?
Peynir, inek sütü, yumurta sarısı, ton balığı, morina balığı, karides, kuru erik.
İyotlu tuz: İyotlu tuzdan günde 2 gra kullanmanız günlük ihtiyacı karşılar. Tuzu nemli olmayan serin ortamlarda, ışık, güneş ve hava görmeyen koyu renkli kapalı cam kaplarda saklamaya ve yemek piştikten sonra katmaya dikkat edilmeli.
Yoğurt: Bir kâse sade yoğurt, günlük önerilen miktarın yarısından fazlasını karşılar.
Deniz yosunları (deniz börülcesi): Deniz yosunu, en iyi doğal iyot kaynaklarından biridir. Bununla birlikte, içerdiği miktar, türüne, büyüdüğü bölgeye ve hazırlanmasına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir.