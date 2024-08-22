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Ekran karşısında yemek yemek çocuklar için çok zararlı! Dikkat dağınıklığına yol açıyor, obezite riskini artırıyor

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#Sağlık#Yaşam#Beslenme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 10:54

Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığını belirten Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, “Yapılan çalışmalar ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30 oranında artırdığını göstermektedir. Bu durum, obezite riskini önemli ölçüde artırır” dedi.