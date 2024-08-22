Ekran karşısında yemek yemek çocuklar için çok zararlı! Dikkat dağınıklığına yol açıyor, obezite riskini artırıyor

DAHA AZ MEYVE, SEBZE VE TAM TAHIL TÜKETİYORLAR

Uzm. Dyt. Köleoğlu, ekrana maruz kalarak beslenen çocuklar ile kalmayanlar arasındaki farklılıkları şöyle açıkladı:

“Ekran karşısında yemek yiyen çocuklar genellikle daha az meyve, sebze ve tam tahıl tüketirler. Bunun yerine, yüksek şekerli ve yağlı atıştırmalıklar tercih ederler. Bu durum, genel beslenme kalitesini düşürür. Ekransız bir ortamda yemek yiyen çocuklar ise, yemeklerini daha yavaş ve dikkatli yerler. Bu durum, tokluk hissinin zamanında fark edilmesini sağlar ve aşırı yemeyi engeller.”