Dizlerimiz ağrıdığında, merdiven çıkmakta zorlandığımızda ya da eklemlerimizdeki ağrılar gündelik hayatımızı etkilemeye başladığında ilaçların yanı sıra doğal yöntemlere de başvurabiliyoruz. Bu noktada en sık karşımıza çıkan önerilerden biri ise zerdeçal.

Peki, iltihap önleyici özellikleriyle bilinen ve yıllardır eklem sağlığına faydalı olduğu düşünülen zerdeçal, gerçekten beklendiği kadar etkili mi?

Uluslararası bir araştırma ekibinin yayımladığı yeni bilimsel derleme, bu soruya dikkat çekici bir yanıt veriyor.