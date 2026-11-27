En yaygın eklem hastalıklarından biri olan ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartritin tedavisinde uzun süredir alternatif yöntemler de gündeme geliyor. Bunların başında ise iltihap önleyici özellikleriyle bilinen zerdeçal geliyor.
İçeriğinde kurkuminoid adı verilen iltihap önleyici bileşikler bulunan zerdeçalın, osteoartrit hastalarında ağrıyı hafifletebileceği ve eklem fonksiyonlarını iyileştirebileceği düşünülüyordu.
Sağlık alanındaki bilimsel araştırmaları değerlendiren Cochrane tarafından yayımlanan derlemede, diz osteoartriti bulunan 1245 kişiyi kapsayan dokuz çalışma incelendi.
Avustralya, Belçika, Hindistan ve Tayland'da yürütülen araştırmalarda katılımcıların yaş ortalaması 52 ile 62 arasında değişirken, katılımcıların yaklaşık üçte ikisini kadınlar oluşturdu.