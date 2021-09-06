Ejder meyvesi nerede yetişir, nasıl soyulur ve yenir? Ejder meyvesinin faydaları ve özellikleri

Ejder meyvesi nasıl yenir? İlk başta yemesi zor gibi görünse de birkaç pratik yöntemle ejder meyvesini rahatça soyabilirsiniz.



Keskin bir bıçak kullanın ve meyveyi düz bir şekilde kesin ve ikiye bölün.



Meyveyi kabuğundan çıkarmak için bir kaşık kullanabilir veya kabuğunu soyup posayı küçük parçalara ayırabilirsiniz.



Dilimleyin ve olduğu gibi yiyin.



Ya da küçük parçalar halinde doğrayın, yoğurtla ve fındık karışımıyla yiyin.



Üçüncü bir seçenek olarak da salatalarına ekleyebilirsiniz.