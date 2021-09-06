Ejder meyvesi nerede yetişir, nasıl soyulur ve yenir? Ejder meyvesinin faydaları ve özellikleri
Ejder meyvesi olarak bilinen dragon fruit, tropikal bir meyve olmasına rağmen son yıllarda ülkemizde de yetiştiriliyor. Lezzetli tadının yanında görünümü ile de dikkat çeken ejder meyvesi vücuda, cilde faydalarıyla dikkat çekiyor. Peki, Ejder meyvesi nerede yetişir, nasıl soyulur ve yenir? Ejder meyvesinin faydaları ve özellikleri…
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Ejder meyvesi, Meksika ve Orta Amerika'ya özgü tropikal bir meyvedir. Tadı kivi ve armut karışımı gibidir. Pitaya, pitahaya ve çilekli armut gibi birçok isimle anılır. En yaygın iki tür, bir ejderhaya benzeyen yeşil pullarla parlak açık kırmızı bir kabuğa sahiptir. Adını da buradan almıştır. Tadı kivi ve armut karışımı gibidir.
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Ejder meyvesi nerede yetişir?
Ejder meyvesi, Meksika ve Orta Amerika'ya özgü tropikal bir meyvedir. Ancak son yıllarda ülkemizde de yetiştirilmektedir.
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Ejder meyvesi nasıl yenir?
İlk başta yemesi zor gibi görünse de birkaç pratik yöntemle ejder meyvesini rahatça soyabilirsiniz.
Keskin bir bıçak kullanın ve meyveyi düz bir şekilde kesin ve ikiye bölün.
Meyveyi kabuğundan çıkarmak için bir kaşık kullanabilir veya kabuğunu soyup posayı küçük parçalara ayırabilirsiniz.
Dilimleyin ve olduğu gibi yiyin.
Ya da küçük parçalar halinde doğrayın, yoğurtla ve fındık karışımıyla yiyin.
Üçüncü bir seçenek olarak da salatalarına ekleyebilirsiniz.
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Ejder meyvesi tadı nasıl?
Ejder meyvesi egzotik bir meyve gibi görünebilir ancak lezzeti diğer meyvelere benzer. Tadı, kivi ve armut arasında hafif tatlı bir geçiş olarak tanımlanabilir.
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Ejder meyvesi faydaları nelerdir?
Düşük kalorilidir: Ejderha meyvesi, lif oranı yüksek ve iyi miktarda vitamin ve mineral sağlayan düşük kalorili bir meyvedir.
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Antioksidan kaynağıdır: Dragon meyvesi, hücrelerinizi hasardan koruyan birkaç antioksidan içerir. Bunlara betalainler, hidroksisinnamatlar ve flavonoidler dahildir.
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İnsülin dengesini sağlar: ejderha meyvesinin insülin direncini, karaciğer yağını ve kalp sağlığını iyileştirebileceğini düşündürmektedir.
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C vitamini açısından zengindir: Ejderha meyvesi antioksidanlar C vitamini, beta-karoten, likopen ve betalain içerir. Çalışmalar, antioksidanlarda yüksek diyetleri, kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir.
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C vitamini açısından zengindir: Ejderha meyvesi antioksidanlar C vitamini, beta-karoten, likopen ve betalain içerir. Çalışmalar, antioksidanlarda yüksek diyetleri, kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirmiştir.
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Lif oranı yüksek: Dragon meyvesi, porsiyon başına 7 gram lif sunarak günlük lif ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir seçimdir.
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Bağırsakları çalıştırır: Ejder meyvesi, bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin büyümesine yardımcı olur.
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Bağışıklık sistemini güçlendirir: Ejderha meyvesindeki C vitamini ve karotenoidler, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve beyaz kan hücrelerinizi hasardan koruyarak enfeksiyonu önleyebilir.
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Magnezyum kaynağıdır: Ejder meyvesi, vücudunuzdaki 600'den fazla biyokimyasal reaksiyon için gerekli bir besin olan harika bir magnezyum kaynağıdır.