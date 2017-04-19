Egzotik havuç lokumu tarifi

Enerjik rengini, hafif tatlımsı tadını çok seveceğiniz bir lezzet. Hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tat.10 adet havuç250 gr toz şeker5 tepeleme çorba kaşığı mısır nişastası1 su bardağı narenciye suyu (1 adet limonun, 2 adet mandalinanın suyu ve rendesi)1 adet büyükçe portakalın suyu ve rendesi, Gerekirse bardağın üzerine eklemek için su2 çorba kaşığı diş diş kırılmış iç fındıkAntep fıstığı (ince çekilmiş, bulamak için)Havuçları soyun, küçük parçalara bölün. Böldüğünüz havuçları su dolu tencereye koyun. Yumuşayıncaya kadar haşlayın.Yumuşayan havuçların suyunu süzün. Kalan suyu kağıt havlu ile alın ve patates ezici veya çatal ile ezin.Bir kaseye ölçülü şeker ve nişasta koyun, karıştırın.Portakal, limon ve mandalinaların kabuklarını rendeleyin ve nişastalı karışıma ilave edin. Aynı mandalinaları, limonu ve portakalı sıkın, suyu alın.Sıkılan meyvelerin suyunu bir su bardağına koyun, eğer bardağı doldurmamışsa üzerine su ilave edin. İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.Bu karışım ezilmiş havuçları ilave edin, karıştırın ve orta ateşte birlikte pişirin. Nişasta kokusunu kaybedip karışım iyice katılaşınca altını kapatın ve iç fındık ilave edip, karıştırın. Soğumaya bırakın. Buzdolabına kaldırılarak 2 saat bekletin.Soğumuş karışımdan istediğiniz büyüklükte (ceviz kadar veya daha ufak) parçalar alın ve yuvarlayın.Düz bir tabağa ince çekilmiş Antep fıstığını serpin, hazırlanan havuç toplarını üzerine sıralayın, hafifçe tabağı sallayarak fıstığa bulanması sağlayın.Fıstığa bulanan havuç lokumlarını üzeri kapaklı bir kaba koyun ve servise kadar buzdolabında bekletin.Afiyet olsun...Bu tarif, www.oyascuisine.com blog yazarı Oya Emerk'e aittir.