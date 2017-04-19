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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Egzotik havuç lokumu tarifi

Enerjik rengini, hafif tatlımsı tadını çok seveceğiniz bir lezzet.

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1
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Enerjik rengini, hafif tatlımsı tadını çok seveceğiniz bir lezzet. Hem çok lezzetli hem de çok hafif bir tat.

2Malzemeler
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Malzemeler

10 adet havuç

250 gr toz şeker

5 tepeleme çorba kaşığı mısır nişastası

1 su bardağı narenciye suyu (1 adet limonun, 2 adet mandalinanın suyu ve rendesi)

1 adet büyükçe portakalın suyu ve rendesi,

Gerekirse bardağın üzerine eklemek için su

2 çorba kaşığı diş diş kırılmış iç fındık

Antep fıstığı (ince çekilmiş, bulamak için)

3Yapılışı
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Yapılışı

Havuçları soyun, küçük parçalara bölün.

4
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Böldüğünüz havuçları su dolu tencereye koyun. Yumuşayıncaya kadar haşlayın.

5
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Yumuşayan havuçların suyunu süzün. Kalan suyu kağıt havlu ile alın ve patates ezici veya çatal ile ezin.

6
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Bir kaseye ölçülü şeker ve nişasta koyun, karıştırın.

7
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Portakal, limon ve mandalinaların kabuklarını rendeleyin ve nişastalı karışıma ilave edin. Aynı mandalinaları, limonu ve portakalı sıkın, suyu alın.

8
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Sıkılan meyvelerin suyunu bir su bardağına koyun, eğer bardağı doldurmamışsa üzerine su ilave edin. İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.

9
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Bu karışım ezilmiş havuçları ilave edin, karıştırın ve orta ateşte birlikte pişirin.

10
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Nişasta kokusunu kaybedip karışım iyice katılaşınca altını kapatın ve iç fındık ilave edip, karıştırın. Soğumaya bırakın. Buzdolabına kaldırılarak 2 saat bekletin.

11
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Soğumuş karışımdan istediğiniz büyüklükte (ceviz kadar veya daha ufak) parçalar alın ve yuvarlayın.

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Düz bir tabağa ince çekilmiş Antep fıstığını serpin, hazırlanan havuç toplarını üzerine sıralayın, hafifçe tabağı sallayarak fıstığa bulanması sağlayın.

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Fıstığa bulanan havuç lokumlarını üzeri kapaklı bir kaba koyun ve servise kadar buzdolabında bekletin.

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Afiyet olsun...

Bu tarif, www.oyascuisine.com blog yazarı Oya Emerk'e aittir.

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