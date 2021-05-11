Egzama belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Egzama ile ilgili merak edilenler

Egzama türleri Egzamanın birden fazla çeşidi var. Bu çeşitleri hastalığın kaynağına bağlı olarak oluşur.



El egzaması; el ile temas eden maddeler nedeniyle oluşur. Temizlik malzemelerini sıklıkla kullanan ya da kimyasal malzemeleri kullanan kişilerde görülür.



Atopik egzama ise alerjik hastalıkları olan kişilerde karşılaşılır. Bunun sebebi ise alerjik yatkınlıktır. Zaman zaman geçse bile çevresel faktörler ile atak zamanları yaşanabilir.



Seboreik egzamanın nedeni ise tam bilinmez. Cildin özellikle yağlı olduğu bölgelerde kızarıklık şeklinde oluşur ve mevsim geçişlerinde alevlenir.Kontakt egzama; cildi tahriş eden iritan maddelerin tetiklemesi ile oluşur. Akut ya da kronik olarak görülebilir.



Numuler egzama el, kol ve bacaklarda ortaya çıkar. Erişkinlik dönemlerde sıklıkla karşılaşılır ve kroniktir.



Asteatotik egzama ise cilt yüzeyinin yağ tabakasının azalması sebebiyle oluşur. Sık duş alan ve yaşlılık asteatotik egzamaya zemin hazırlar.Stres egzaması ise stres sonucu oluşur ve psikolojik kaynakladır.