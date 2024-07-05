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Eğer kilo veremiyorsanız sebebi bu olabilir... İnsülin direncinin 5 önemli belirtisi

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 08:33

İnsülin direnci; vücudun, pankreasın kan şekeri seviyelerini düzenlemek için gerekli olan bir hormon olan insüline olması gerektiği gibi tepki vermediği karmaşık bir durumdur. Çeşitli genetik ve yaşam tarzı faktörleri insülin direncine neden olabilir.