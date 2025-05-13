Eğer böyleyse sakın tüketmeyin | Felç kalabilirsiniz! Hazır konserve kutularında bu değişiklilere dikkat!

Küçük pas lekeleri bile riskli
Belirtiler arasında göz kapaklarında düşme, bulanık veya çift görme, yüz kaslarında zayıflık, nefes alma güçlüğü ve yutkunma zorluğu sayılabilir.
Derin eziklerin yanı sıra, benzer şekilde tehlikeli bakterilerin aşırı çoğalmasının bir işareti olabilecek paslı teneke kutulardan yemek yemeye karşı da herkesi uyaran Paul Jackson, sözlerine şöyle devam etti:
'Konserve kutusundaki pas, metali zayıflatabileceği ve içindekileri kirletebileceği için endişe vericidir. Küçük pas lekeleri bile içindeki gıdanın artık yenmesinin güvenli olmadığını gösterir.”