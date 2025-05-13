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Eğer böyleyse sakın tüketmeyin | Felç kalabilirsiniz! Hazır konserve kutularında bu değişiklilere dikkat!

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#Sağlık#Konserve#Kanserve Kutusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 12:24

Market raflarında sıkça gördüğümüz konserve gıdalar, bazen fark edilmeyen hayati riskler barındırıyor. Şişmiş, paslanmış veya deforme olmuş kutular gıda güvenliği açısından büyük bir tehlike oluşturabilir. Botulizm gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bu değişikliklere dikkat! Uzmanlar uyarıyor: Konserve seçerken gözünüzü dört açın!