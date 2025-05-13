Eğer böyleyse sakın tüketmeyin | Felç kalabilirsiniz! Hazır konserve kutularında bu değişiklilere dikkat!

Aslında zararlı olan şey bakterilerin kendisi değil kapalı teneke kutularda olduğu gibi oksijenden mahrum kaldıklarında son derece zehirli toksinler üretebilmeleridir.

Eğer bir kişi toksin içeren bu gıdaları tüketirse botulizm olarak bilinen felç edici durumla karşı karşıya kalabilir.