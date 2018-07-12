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Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzet

Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzet

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İnsanlık ayak bastığı her toprak parçasında ayrı bir lezzet yaratmayı başarmış. Her biri ayrı bir kültürün izini taşıyan bu lezzetler için dünyanın dört bir tarafını dolaşmaya değer. Gittiğiniz her yerin en özel yemeğini bulmak zor olabilir. Sizin için önerilerimiz derledik. Okudukça ağzınız sulanacak.

Fotoğraflar: Hürriyet arşiv

2Umm Ali Tatlısı – Mısır
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Umm Ali Tatlısı – Mısır

Osmanlı döneminden kalan eski bir hikayeye göre, valinin biri halkın arasına karışarak çat kapı evleri ziyaret etmeye meraklıymış. Yine böyle bir ziyaret sırasında masalarına konuk olduğu fakir bir ailenin hanımı, ikram edecek bir şey bulamayınca hızlıca çeşitli kuruyemiş, süt ve yufkadan oluşan bir tatlı hazırlamış. Tadı karşısında hayran kalan vali tatlının adını sormuş. Evin reisi Ali’nin annesi anlamına gelen ‘Umm Ali’yi uydurmuş. Mısır’ın eski sokaklarında dolaşırken aklınızın bir kenarında olsun, valiye hak vereceksiniz.

3Quesadilla – Meksika
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Quesadilla – Meksika

Acının başkenti Meksika’nın geleneksel yemeği tortilla’nın yumuşağından yapılan bir dürüm çeşididir. Kırmızı et, tavuk ya da peynirli olabilen dürüm, yeşillikler, baharatlar ve özel soslarla lezzetlendirilir. Tabii ki isteğe bağlı olarak acı biberle de servis edilen yemeyi yemeden Meksika mutfağını tanımış olmazsınız.

4Paella – İspanya
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Paella – İspanya

Akdeniz mutfağının en iyi örneklerini İspanya’da bulabilirsiniz. Güney Amerika’dan Araplara kadar birçok yöreden etkilenen İspanya mutfağının en ünlü yemeği paella’dır. Deniz ürünleri, tavuk ve soslarla pişirilen bir pilav yemeği olan paella’nın lezzetiyle İspanya geziniz daha da şenlenecek.

5Noodle – Çin
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Noodle – Çin

Çin mutfağının klasik yemeği olan noodle, eriştelerin soğan, mantar, havuç ve sarımsak ile sırayla sotelenmesiyle yapılır. Bu işlemde sıra çok önemlidir. İyi kalitede sıvı yağ ve soya sosu ile lezzeti tavan yapar. Ufak bir uyarı, soya yeterince tuzlu bir sostur ve ekstra tuz koyarak yemeğinizin lezzetini kaybetmesine neden olabilirsiniz.

6Pizza – İtalya
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Pizza – İtalya

Özellikle Napoli’de yapılan pizzayı öneriyoruz. Un ve Serino suyunun karışımıyla açılan hamurun üzerine Napoli sahillerindeki rüzgarlarla tatlanmış zeytin yağı ilave edilir. Ardından yörenin ay kırmızısı domatesleri dilimlenir, Mondragone mozzarellası üzerine serpilir. Birkaç yaprak taze nane ile birlikte derin bir Napoli usulü fırına verilir. Çıtır çıtır önünüze geldiğinde daha yemeden hayranı olacaksınız.

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