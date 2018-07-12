Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzet

Umm Ali Tatlısı – Mısır Osmanlı döneminden kalan eski bir hikayeye göre, valinin biri halkın arasına karışarak çat kapı evleri ziyaret etmeye meraklıymış. Yine böyle bir ziyaret sırasında masalarına konuk olduğu fakir bir ailenin hanımı, ikram edecek bir şey bulamayınca hızlıca çeşitli kuruyemiş, süt ve yufkadan oluşan bir tatlı hazırlamış. Tadı karşısında hayran kalan vali tatlının adını sormuş. Evin reisi Ali’nin annesi anlamına gelen ‘Umm Ali’yi uydurmuş. Mısır’ın eski sokaklarında dolaşırken aklınızın bir kenarında olsun, valiye hak vereceksiniz.