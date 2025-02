Buradan sonrası sabır işi. Tepache'nin 21-25 derece sıcaklıkta bekletilmesi ve arada kontrol edilmesi gerekiyor. 24-36 saat sonra kavanozun üzerinde oluşmaya başlayan beyaz köpükler fermentasyon sürecinin başladığı anlamına geliyor. Fermentasyon süresi uzadıkça tepache'nin aroması da kuvvetleniyor. Dilenen lezzete ulaştıktan sonra karışımı süzüp buzdolabında soğuttuktan sonra tüketebilirsiniz. Dilerseniz zencefil, limon gibi meyveler ilave ederek lezzetini artırabilirsiniz. Ancak limon gibi asitli meyveleri fermentasyon sürecini yavaşlattığı için en sonda eklemek gerekiyor.

