Dünyada yıllık yaklaşık 400 milyon ton plastik üretiliyor! İşte korunmanın 7 yolu

5- Kişisel bakım ürünlerine dikkat edin
Bazı kozmetik ve kişisel bakım ürünleri mikroplastik içerebileceği için doğal içerikli ürünleri tercih etmeye gayret edin. Temiz malzemeler kullanabilmek adına da satın almadan önce içerik okuma alışkanlığı edinin.
6- Çevreye saygılı olun
Çevreye verilen zarar dönüp dolaşıp insan sağlığını etkileyeceği için, geri dönüşüme önem verin, doğaya atılan plastiklerin etkilerini en aza indirmek için çaba sarf edin.
7- Paketli ürün tüketimini azaltın
Plastik ambalajlardan korunmak için mümkün olduğunca organik ve taze gıdalar tüketin.