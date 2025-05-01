Dünyada yıllık yaklaşık 400 milyon ton plastik üretiliyor! İşte korunmanın 7 yolu

Plastiklerdeki maddeler kanserle yakından ilişkili

Avrupa Birliği 2011’den beri biberonlarda BPA kullanımını yasakladı. Araştırmalar BPA maruziyetinin; tiroit fonksiyonlarını bozabildiğine, obeziteye sebep olabildiğine ve prostat ya da meme gibi çeşitli kanserlere yol açabildiğine işaret ediyor. Plastiklere esneklik ve dayanıklılık kazandıran ftalatların ise üreme bozuklukları, gelişimsel sorunlar ve meme kanseri riskiyle ilişkili olduğu biliniyor. PVC plastikleri üretmek için kullanılan vinil klorür ise halihazırda bilinen bir kanserojen dolayısıyla bu plastik türünün de meme kanseri oluşumunu artırabilecek toksik kimyasallar salma riski yüksek.