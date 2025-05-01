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Dünyada yıllık yaklaşık 400 milyon ton plastik üretiliyor! İşte korunmanın 7 yolu

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#Çevre Kirliliği#Atık Yönetimi#Gıda Güvenliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 11:49

Plastik ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, son yıllarda artan bilimsel çalışmalarla daha iyi anlaşılıyor. Özellikle plastiklerde bulunan Bisfenol A (BPA), ftalatlar ve Polivinil Klorür (PVC) gibi zararlı maddeler bu konuda dikkat çekiyor. Dünya genelinde yıllık yaklaşık 400 milyon ton plastik üretiliyor. Bu miktarın, on milyondan fazla çöp kamyonunun taşıdığı yüke denk geldiği düşünülürse sağlık açısından oluşabilecek risklerin de yüksek olduğunu söylemek mümkün.