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Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme yol açan enfeksiyon... Kimler risk altında?

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#Sağlık#Yaşam#Zatürre
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 13:00

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Yakupcan Topal, zatürre (pnömoni) hakkında açıklamalarda bulundu.