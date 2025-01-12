Dünyada en sık görülen, en fazla ölüme yol açan enfeksiyon... Kimler risk altında?

Risk faktörleri
Uzm. Dr. Topal, zatürrenin risk faktörlerini şu şekilde sıraladı: “İleri yaş, kronik hastalıklar, akciğer hastalıkları (KOAH, bronşektazi, akciğer kanseri), kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, sinir sistemi hastalıkları (kas hastalıkları, inme, bunama), yutma güçlüğü yapan durumlar (çene, kas, sinir hastalıkları, tümörler, yemek borusu hastalıkları), bağışıklık sistemi hastalıkları (AIDS, kan ve lenf bezi kanserleri), bağışıklığı baskılayan ilaç (kortizon vb.) kullanımı, sigara kullanımı, alkol alımı, kusmalar, geçirilmiş uzun süren ameliyatlar, grip salgınları.”