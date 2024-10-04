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Dünyada başlıca ölüm nedeni! Midenize aşırı yüklenmeyin, çünkü…

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#Kalp Krizi#Kalp Hastalıkları#Kalp Hastalıkları Sebepleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 09:05

Kalp ve damar hastalıkları dünyada en fazla ölüme neden olan sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre; 2008 yılında 17 milyon 300 bin kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmiş. 2030 yılında bu rakamın 23 milyon 400 bine yükseleceği öngörülüyor. Sağlık Bakanlığı verileri de ülkemizde her yıl 160 binden fazla kişinin kalp ve damar hastalıklarından  yaşamını yitirdiğini gösteriyor.