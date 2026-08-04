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Dünyada 55 milyondan fazla kişi bu sorunu yaşıyor! Susuzluk ve yüksek tansiyon bakın neye sebep oluyor

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#Sağlık#Demans#Demans Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 12:12

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 55 milyondan fazla kişi demans, bir başka deyişle bunama sorunu yaşıyor. Bu sayının nüfusun yaşlanmasıyla birlikte hızla artması ve 2050’ye kadar 139 milyona ulaşması bekleniyor.