Dünyaca ünlü uzman kalp krizini önleyen üç basit hareketi anlattı: 'Her şeyi tamamen değiştirmek zorunda değilsiniz'

Kalp krizi ve kardiyovasküler hastalıklar hem dünyada hem de ülkemizde, ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Beslenme araştırmacısı ve diyetisyen Matthew Landry, kalbi koruyup kalp krizini önleyecek 3 basit değişikliği anlattı. Araştırmalar, Akdeniz tarzı beslenmenin ve fiziksel aktivitenin kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Amerikan Kalp Derneği'nin beslenme kılavuzları da taze ürünler, tam tahıllar, balık gibi yağsız proteinlere öncelik verilmesini ve ultra işlenmiş gıdalar ile rafine şekerin sınırlandırılmasını öneriyor. Bu değişiklikleri yapmak çok zor gibi görünebilir. Ancak California Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapan Landry, Business Insider'a yaptığı açıklamada, kalp sağlığını iyileştirmek için beslenmeyi tamamen değiştirmeye gerek olmadığını söyledi. Landry, Bunun yerine kendimize şu soruları soralım: Diyetimizde nasıl basit değişiklikler yapabiliriz? Nasıl fiziksel anlamda daha fazla aktif olur ve kalp krizini önlemeye yardımcı olacak çok basit şeyler yapabiliriz? ifadelerini kullandı. Landry kendi üç önerisini de şöyle sıraladı: Landry'nin ilk önerisi, yemeklerde kullanılan yağın değiştirilmesi. Landry, tereyağı veya iç yağı gibi yağlar yerine yerine zeytinyağı veya avokado yağı gibi kalp sağlığına iyi gelen yağları kullanmayı önerdi. Hayvansal ürünler ve iç yağı, tereyağı ve krema gibi tam yağlı süt ürünleri, LDL veya kötü kolesterol seviyelerini yükseltebilen doymuş yağ içerir diyen Landry, bir kişinin kanında çok fazla LDL kolesterol varsa, arterlerinde yapışkan bir plak oluşabileceğine bunun kalp hastalığı riskini artırabileceğine dikkat çekti. Dengeli bir beslenmenin unsuru olarak yağ tüketmeye ihtiyacımız olduğuna dikkat çeken Landry, Ancak avokado, yağlı balıklar, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi gıdalarda bulunan doymamış yağlar, LDL kolesterolümüzü doymuş yağlar kadar yükseltmez diye konuştu. Landry, araştırmalarında sürekli aynı bulguyla karşılaştığını belirterek Kırmızı et tüketimini azaltmak, kardiyovasküler hastalık riskini düşürüyor dedi. Landy, 2023 yılında yapılan ve 22 çift tek yumurta ikizine sekiz hafta boyunca vegan veya omnivor diyet uygulanan o ünlü araştırmayı yürüten uzmanlardan biriydi. Çalışmanın sonunda, vegan ikizlerin LDL kolesterol ve insülin seviyeleri daha düşük ve kardiyovasküler hastalıklar için risk faktörü olan kilo kaybı ise daha fazlaydı. Landry, bunun eti tamamen kesmek gerektiği anlamına gelmediğini ancak dana eti ve sosis gibi kırmızı ve işlenmiş etleri, tavuk ve hindi gibi yağsız seçeneklerle veya doymuş yağ oranı daha düşük olan balıklarla değiştirmeyi önerdi. Beslenmeye bitki bazlı protein kaynakları eklemenin de iyi bir fikir olduğunu belirten Landry, Sonunda, insanların bundan daha da ileri gidip bitki bazlı proteinler, fasulye, mercimek, tofu, tempeh gibi besinleri tüketmeye başlamasını çok isterim. Bunlar da kalbimiz için harika besinlerdir diye konuştu. Landry, lifin kolesterol seviyelerini iyi ve dengeli tutmada çok etkili olduğunu, ancak Batı tarzı beslenen çoğu kişinin yeterince lif tüketmediğini söyledi. Gerçekten de 2020-2025 Amerikan Beslenme Rehberi'ne göre, kadınların yüzde 90'ı ve erkeklerin yüzde 97'si önerilen günlük 30 gram lif ihtiyacını karşılamıyor. 2025-2030 kılavuzları, günde iki ila dört porsiyon tam tahıl tüketilmesini önermiyor. Kahverengi pirinç, kinoa ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllar iyi lif kaynakları arasında sayılıyor ve lif içeriği düşük olan beyaz tahılların yerini kolayca alabiliyor. Örneğin, bir fincan kahverengi pirinç 3,5 gram lif içerirken, bir fincan beyaz pirincin 0,6 gram lif içerdiğine dikkat çeken Landry, Hala ekmek yiyebiliriz, hala pirinç yiyebiliriz, ancak tam tahıl versiyonunu dedi.