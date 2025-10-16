Dünyaca ünlü araştırmacı tek tek anlattı: Bu aşırı işlenmiş gıdaları çocuklarımın beslenme çantasına gönül rahatlığıyla koyuyorum

Kevin Hall, modern insanların beslenme alışkanlıkları konusunda dünyanın en tanınmış araştırmacılarından biri. Kariyerinin 21 yılında ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde beslenme ve metabolizma üzerine çalışmalar yürüten Hall, beslenmesinde aşırı işlenmiş gıdalar bulunan kişilerin her gün fazladan 500 kalori tükettiklerini ortaya koyan çığır açıcı keşfin sahibi. Hal böyle olunca insan, Hall'un tüm paketlenmiş gıdalardan uzan duran temiz beslenme meraklısı biri olduğunu düşünüyor. Ancak gerçek tam olarak böyle değil. Aksine Hall çocuklarının beslenme çantasına her gün aşırı işlenmiş ürünler koyuyor ve bunda yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor. Business Insider'a konuşan Hall, Besin profili açısından hala makul olan birçok ultra işlenmiş gıda var dedi. Hall'un Julia Belluz'la birlikte kaleme aldığı ve geçtiğimiz günlerde raflarla buluşan kitabı 'Food Intelligence'ta altını çizdiği üzere, sabit bir öğle yemeği rutini oluşturmak hem gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor hem de gün içinde sürekli karar verme ihtiyacını azaltıyor. Hall, çocuklarının gerçekten sevdiğini bildiği yiyecekleri seçtiğini bu nedenle çocuklarının her biri için farklı öğle yemekleri hazırladığını ancak uyguladığı yöntemin işe yaradığını belirtti. Hall ve Belluz kitapta, Optimal beslenmeyle ilgili kanıtlar on yıllardır açık ve tutarlı. Bulunduğumuz noktada bu konu sıkıcı bir hal aldı. Daha fazla sebze, lif, baklagil, tam tahıl ve meyve yiyin ifadelerini kullandı. Hall'un çocukları için hazırladığı öğle yemekleri genellikle kompleks karbonhidratlar, sağlıklı yağlar, protein ve biraz ev yapımı patlamış mısırdan oluşuyor. Birinci beslenme çantasında aşırı işlenmiş ekmekle yapılmış bir sandviç bulunuyor. Hall bunun pahalı bir tam tahıllı tost ekmeği üzerine sürülmüş basit bir fıstık ezmesi ve reçel olduğunu söyledi. Çoğu insan için, gerçekten kaçınmaları gereken şey işlenmiş ve rafine karbonhidratlardır ifadelerini kullanan Hall, ekmeğin üzerine oldukça kaliteli bir fıstık ezmesi ile biraz reçel sürdüğünü söyledi. Reçelin şekerli bir ürün olduğunu da vurgulayan Hall, ürün seçimi yaparken aşırı miktarda şeker içermemesine dikkat ettiğini ifade etti. Hall'un hazırladığı ikinci beslenme çantasında ise fasulye ve pilav bulunuyor. Her iki yemek seçeneği de doyurucu bir protein (fındık ezmesi veya fasulye) ile hızlı enerji sağlayan karbonhidratların (pirinç, tam tahıllı ekmek ve reçel) dengeli bir karışımından oluşuyor. Hall bu ana yemeklerin yanı sıra beslenme çantalarına birkaç çeşit de atıştırmalık eklediğini, seçtiği atıştırmalıkların hepsinin işlenmemiş, besin değeri yüksek gıdalar olduğunu vurguladı. Hall, Genellikle bitkisel protein ve sağlıklı yağlar için harika bir kaynak olan badem, evde hazırlanmış ve kabukları alınmamış tam tahıllı patlamış mısır ve vitamin açısından zengin havuç dilimleri ekliyorum dedi. Bunların hepsinin çocukların gün sonuna kadar tok kalmalarını sağlayacak, doyurucu, lif açısından zengin yiyecekler olduğuna dikkat çeken Hall, hiçbir seçeneğin kalori açısından çok yoğun olmadığını da sözlerine ekledi.