Dumanı üstünde tüten bacalı et tarifi

Davet sofralarınızda ses getirecek bir tarifi Anne Şef Oya Emerk sizlerle paylaşıyor.
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1
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Hazırlanışı
Fıstıkları az yağda kavurun. Üzümleri sıcak suda bekleterek şişirin. Soğanı rendeleyip tavaya sıvı yağ ve şekeri koyun ve yağı ısıtın. Soğanları içine ekleyin ve birlikte çevirin. Mantarları kıyıp biberleri ince ince doğrayın ve hepsini soğan ile karıştırın.
2
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Malzemeler
1250 gr köftelik kıyma 1 tatlı kaşığı iri çekilmiş karabiber Tuz 2 yumurta 2 büyük dilim esmer ekmek ufağı (fırında kurutulmuş) 1 çorba kaşığı soya sos 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı toz kakule
İç malzemeler
1 adet soğan 200 gr mantar 1 adet kırmızı çuşka biber 2-3 adet tatlı yeşil biber 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık 1 yemek kaşığı dolmalık üzüm 75 ml kırmızı şarap 1 adet kesme şeker Tuz Karabiber 2 çorba kaşığı sıvı yağ
Dış malzemeler
9 adet kare milföy hamuru (oda sıcaklığı) 1 adet yumurta sarısı
3
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Tuz, karabiber, fıstık ve üzüm ilavesinden sonra hepsini hafifçe yumuşayana kadar sote edin.
4
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Hiç suyu olmadığı için tavaya yapışmış gibi görünen bu karışıma şarap ekleyin ve bu şekilde (deglaze) çözdürün. Karışım şarabı çeker çekmez ocağın alıtnı kapatın ve karışımı soğumaya bırakın.
5
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Ekmekleri rondoda çekin ve fırına atın. 175 derecede 10 dakika kadar kurutun.
6
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Köfte için tüm malzemeyi büyük bir karıştırma kabına koyun ve iyice yoğurun.
7
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Tezgahı hafifçe yağlayın ve köfte malzemesini elle veya merdane ile dikdörtgen şeklinde kalınca açın.
8
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Üzerine soğutulmuş sebzeli karışımını yayın ve et rulo yapıp kenarlarını kapatın. Ekmek şekli verin.
9
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Tezgahı unlayın, milföy hamurlarını yanyana koyun ve kenarlarını birleştirip dikdörtgen bir hamur elde edilir.
10
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Rulo köfteyi hamurun üzerine koyun ve bu hamurla kaplayın. Hamurun birleşme noktasını alta getirerek yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
11
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Hamurun üzerine kurabiye kalıpları ile desenler yapabilirsiniz.
12
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Tam ortasına üzeri folyo ile kaplı kartondan yapılan bacayı yerleştirin. Hamurun tüm yüzeyine yumurta sarısı sürün. (Ben kağıt havlu rulolarının ortasındaki kartonu 3'e kesip onlardan birini bu amaçla kullanıyorum.)