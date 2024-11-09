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Dubai çikolatası ile gündemde olan Antep fıstığında 'küf ve aflatoksin' iddiaları! “Antep fıstığını bir süre tüketmemenizi öneriyorum”

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#Antep Fıstığı#Dubai Çikolatası#Antep Fıstığında Aflatoksin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 08:53

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Dubai çikolatası ile gündemde olan Antep fıstığında 'küf ve aflatoksin' iddialarını değerlendirdi. Antep fıstığında son dönemde bolluk ve ucuzluğun yaşandığına dikkat çeken Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Sağlığınızı riske atmamak adına Antep fıstığını bir süre tüketmemenizi öneriyorum. Aflatoksin gibi toksik maddelerin olası zararlarından korunmak için kalite ve güvenilirlik açısından emin olmadığınız ürünlerden uzak durun” dedi. İşte detaylar...