Dubai çikolatası ile gündemde olan Antep fıstığında 'küf ve aflatoksin' iddiaları! “Antep fıstığını bir süre tüketmemenizi öneriyorum”

EMİN OLMADIĞINIZ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Aflatoksin riski taşıyan ürünlerin özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Antep fıstığı tüketiminde daha temkinli olmak gerekiyor.

Yılancıoğlu, "Sağlığınızı riske atmamak adına Antep fıstığını bir süre tüketmemenizi öneriyorum. Aflatoksin gibi toksik maddelerin olası zararlarından korunmak için kalite ve güvenilirlik açısından emin olmadığınız ürünlerden uzak durun” dedi.