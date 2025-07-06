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Dondurulmuş gıdalar ne kadar güvenli? 'Gıda israfını azalıyor, su tasarrufu sağlıyor'

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#Dondurulmuş Gıdalar#Gıda Güvenliği#Besin Değerini Koruma
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 08:45

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte gıda güvenliği daha da önem kazanırken, dondurulmuş gıdalar hem sağlıklı hem sürdürülebilir hem de ekonomik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Besin değerini koruyan, gıda israfını azaltan ve pratik kullanım sunan bu ürünlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Dondurulmuş gıdalar, güvenli saklama koşullarıyla sağlığı korurken; gıda israfını azaltan, su tasarrufu sağlayan ve ekonomik erişimi mümkün kılan çok yönlü bir fayda sunuyor” dedi.