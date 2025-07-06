Dondurulmuş gıdalar ne kadar güvenli? 'Gıda israfını azalıyor, su tasarrufu sağlıyor'

Yüksek fiyatlar yerine akılcı çözümler sunar

Dondurulmuş gıdaların sadece kullanılabilir kısımlarının yer alması ve uzun raf ömrü sayesinde tüketiciye uygun maliyetli bir alternatif sunuyor. Tüketici, yalnızca yiyeceği kısmı satın alırken; yıkama, ayıklama, doğrama gibi hazırlık süreçlerinde harcadığı zamanı ve suyu da tasarruf etmiş oluyor. Bu da sadece ekonomik değil, aynı zamanda zamandan ve emekten de kazandıran bir model yaratıyor. Bu yönüyle hayatı kolaylaştırıyor, mutfağı sadeleştiriyor, bütçeye dost bir yaklaşım sunuyor.