Domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribi nasıl tedavi edilir?

Domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesi nedeniyle domuz gribi denilen Influenza A (H1N1), dört yıl aradan sonra yeniden kendini gösterdi. Üç dört yılda bir virüs yüzey antijenlerini değiştirip daha şiddetli şekilde insanları etkileyen domuz gribinden el hijyeni gibi basit önlemlerle korunmak ve evde istirahat ederek salgına dönmesini önlemek mümkün.