Domates, sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan bir pigment olan likopen yönünden oldukça zengin bir besin. Sadece yemeklerimize lezzet katmakla kalmayan domates sağlık için de oldukça yararlı. Peki domatesin faydaları nelerdir? Domatesin sağlığa yararları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Domates likopen denilen bitkisel karotenoidden zengin bir sebzedir. Karotenoidler doğada 600 çeşit farklı türü bulunan, sebzelere sarı, turuncu veya kırmızı rengi veren besin bileşenleridir. Gıdalarla %80-90 oranıyla aldığımız en güçlü karotenoid likopendir. Domatesin de likopen oranının oldukça yüksek olduğunu belirten Diyetisyen Gülşen Lükel, konuyla ilgili bilgiler verdi.
2
Domatesin faydaları nelerdir?
Likopenin sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. Kalp-damar sistemi, kanser, osteoporoz, bağışıklık sistemi, hipertansiyon, üreme sistemi başlıcalarıdır. Yapılan bir çalışmada, 3 hafta boyunca domates soslu makarna verilen hastalarda kanserli hücre sayısında artış olmadığı gözlenmiştir.
Domates ve ürünlerinin tüketimi LDL oksidasyonunu azaltmakta ve kolesterolü düşürmektedir. Bu nedenle kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur.
3
Üreme sistemi üzerinde de likopenin olumlu etkileri vardır. Kısır bireylerin spermlerinde laykopen düşük bulunurken, likopen kapsül alan bireylerin sperm yapılarının düzeldiği gözlenmiştir.
Likopen, domatesin en çok kabuk kısmında bulunur. İnsan dokularındaki dağılıma bakıldığında en çok testisler, karaciğer, adrenal bezler ve adipoz dokuda olduğu görülür.
4
Günlük likopen tüketimi ne kadar olmalı?
Sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan bir pigment olan likopenin kalp sağlından cilt güzelliğine kadar faydası olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, likopen tüketim miktarı ile ilgili şu bilgileri verdi:
Bunun için günlük 25 – 75 mg likopenin diyetle alınması önerilir. 1 Bardak domates suyunda 20 mg likopen bulunmaktadır. Salça ve ketçap gibi domates ürünlerinde likopen oranı daha yüksektir.
5
Cildimizi güneş ışınlarından korumak için yine de güneş koruyucu kremleri kullanmayı ihmal etmemek gerekir. Tabii beslenme düzenimizin yaz aylarında da likopenden zengin olması, cildimizi daha fazla koruyabilmemize yardımcı olacaktır. Yaz aylarına uygun daha bol domates ve karpuz yemeği ihmal etmeyin ve bu sayede yaz ayları boyunca cildinizi hem güneş ışınlarından koruyun hem de cildinizin yumuşaklığını artırın.