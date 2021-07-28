Domatesin faydaları nelerdir? Domatesin sağlığa yararları

Günlük likopen tüketimi ne kadar olmalı? Sebze ve meyvelerde doğal alarak bulunan bir pigment olan likopenin kalp sağlından cilt güzelliğine kadar faydası olduğunu kaydeden Uzman Diyetisyen İdil İmamoğlu, likopen tüketim miktarı ile ilgili şu bilgileri verdi:



Bunun için günlük 25 – 75 mg likopenin diyetle alınması önerilir. 1 Bardak domates suyunda 20 mg likopen bulunmaktadır. Salça ve ketçap gibi domates ürünlerinde likopen oranı daha yüksektir.