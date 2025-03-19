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Doktorlar uyarıyor: Çocukların asla yememesi gereken beş yiyecek!

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#Zararlı Besinler#Çocuklara Zararlı Besinler#Çocukların Yememesi Gerekenler
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 12:39

Mısır gevreklerinden meyveli yoğurtlara kadar çocukların favorisi olan birçok yiyecek sağlıksız içeriklere sahip. Doktorlar, özellikle beş tanesinden kesinlikle uzak durulması gerektiğini söylüyor. Yüksek şeker içeriği, uzun katkı maddeleri listesi ya da sağlıksız yağlar nedeniyle olsun, işte beslenme uzmanları ve doktorların çocukların asla yememesi gerektiğine inandıkları beş yiyecek