Doktorlar uyarıyor: Çocukların asla yememesi gereken beş yiyecek!

Prof. Crushell, şekere alternatif olarak kullanılan gliserolü şöyle açıklıyor: “Eğer bir çocuğa yüksek dozda gliserol verirseniz metabolizması bununla baş edemez. Çocuğun vücudundaki glikoz metabolizmasına müdahale ederek kan şekeri seviyelerinde düşüşe neden olur ve bu da hipoglisemi ve bilinç kaybıyla sonuçlanabilir.”

Gıda Standartları Ajansı'nın (FSA) mevcut tavsiyesine göre beş yaşından küçükler bu içeceklerden uzak durmalı ve 11 yaşından küçükler de bir taneden fazla içmemelidir. Ancak sağlık görevlileri, çocukların en az sekiz yaşına gelene kadar slushie içmelerine izin verilmemesi gerektiğine inanıyor.