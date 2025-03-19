Doktorlar uyarıyor: Çocukların asla yememesi gereken beş yiyecek!

Archives of Disease in Childhood dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı ve metabolik pediatrist Prof. Ellen Crushell, “Bu içeceklerde ne kadar gliserol kullanıldığı konusunda şeffaflık yok. Bu bilgiyi bulmak çok zor” dedi.
Gliserol, dokuyu iyileştirmek, nemi arttırmak ve aşırı şekere ihtiyaç duymadan tatlılığı arttırmak için çeşitli ultra işlenmiş gıda ürünlerine eklenir. Genellikle tortilla sargıları, tahıl barları ve kek kreması gibi yaygın ürünlerde küçük miktarlarda bulunur.
Ancak, küçük dozlarda gliserol güvenli kabul edilirken, tek bir slushie'deki miktar küçük çocuklar için tehlikeli olabilir ve gliserol zehirlenmesi ile sonuçlanabilir.