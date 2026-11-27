Uzmanlara göre üç haftadan uzun süren öksürük, öksürüğün karakterinde değişiklik, geçmeyen veya tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, nefes darlığı, hırıltılı solunum ve kanlı balgam akciğer kanserinin önemli belirtileri arasında yer alıyor. Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, sürekli yorgunluk, uzun süre devam eden ses kısıklığı, göğüs veya omuz ağrısı ve parmak uçlarında şekil değişikliği de dikkat edilmesi gereken diğer belirtiler arasında bulunuyor.
New York Post’un “Woman diagnosed with incurable lung cancer after doctors said her ‘husky voice’ was asthma” başlıklı haberinden derlenmiştir.