Teşhis anının kendisi için büyük bir şok olduğunu anlatan Natasha, “Her zaman formda bir insan oldum. Sigara içmeyen biri olarak akciğer kanseri teşhisi almak benim için inanılmaz derecede sarsıcıydı.



İki saat içinde ameliyatın ve kemoterapinin mümkün olmadığını, hastalığın dördüncü evrede ve tedavi edilemez olduğunu öğrendim. İlk düşündüğünüz şey ne kadar zamanınız kaldığı oluyor. En korkutucu olan ise gelecekte ne olacağını bilmemek” dedi.