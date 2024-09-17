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Doğum sıranız kişiliğinizi belirliyor mu?

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Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 12:45

Aile içinde doğduğunuz sıra, yıllardır psikoloji ve sosyoloji alanlarında tartışılan bir konu olmuştur. Birçok insan, doğum sırasının bireyin kişiliğini ve yaşam tarzını etkilediğine inanırken, bazıları bu görüşe şüpheyle yaklaşmaktadır. Peki, gerçekten doğum sırası kişiliğimizi belirliyor mu? Bu konuya dair yapılan araştırmalar ve teoriler neler söylüyor? Uzman Klinik Psikolog Yunus Emre Yıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.