Doğum sıranız kişiliğinizi belirliyor mu?

ARAŞTIRMALAR VE ELEŞTİRİLER

Doğum sırası teorisi ilgi çekici olsa da, bu alanda yapılan araştırmalar tutarsız sonuçlar vermektedir. Bazı çalışmalar, doğum sırasının kişilik üzerinde belirgin etkileri olduğunu gösterirken, diğerleri bu etkinin minimal veya önemsiz olduğunu belirtmektedir.

Destekleyen Araştırmalar: Bazı araştırmalar, özellikle ilk çocukların daha yüksek IQ puanlarına sahip olduğunu ve liderlik pozisyonlarında daha sık yer aldığını göstermiştir.

Karşıt Görüşler: Diğer çalışmalar ise çevresel faktörler, sosyoekonomik durum ve kültürel etmenlerin, doğum sırasından daha etkili olduğunu savunmaktadır.