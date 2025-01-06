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Doğru tüketilmediğinde sağlığınızla oynuyor! Çiğ süt hakkında bilinmesi gereken 5 önemli nokta!

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#Çiğ Süt#Çiğ Süt Faydalı Mı#Çiğ Süt Zararlı Mı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 13:12

Kimileri doğal, işlenmemiş ve taze olduğu düşüncesiyle, kimileri de marketlerdeki ambalajlı sütlere göre daha ekonomik bulduğundan çiğ süt almayı tercih ediyor. Geçmişte sokak sütçülerinin evlerin kapısına getirdiği ve güğümlerinden sürahilere boşalttığı dönem artık pek çoğumuz için nostaljik bir anı olsa da, çiğ süt tüketimi yaygınlığını koruyor. Ancak dikkat! Bazı hijyenik koşullara uyulmadığında tüketilen çiğ süt ciddi enfeksiyonlara hatta hayati riske yol açabiliyor.