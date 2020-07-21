Doğal tedavi: Bu tarifler güneş yanığını kolayca geçiriyor

Birinci kural güneş kremi Güneş yanıklarından korunmanın birinci kuralının “güneş kremi kullanmak” olduğunun altını çizen Dr. Buğra Buyrukçu, “Bilhassa açık tenli olanların kremi 50 faktör olmalı, sadece cilde değil kollar ve ellere de uygulanmalı. 7 yaşüstü çocuklarda 30 faktör, 7 yaş altı çocuklarda mutlaka 50 faktör krem; tüm vücuda tatbik edilmelidir. Güneş kreminin tam anlamıyla koruma sağlaması için içeriği hem yağda, hem suda çözülen olmalıdır” diye konuştu.