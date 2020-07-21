Doğal tedavi: Bu tarifler güneş yanığını kolayca geçiriyor
Yalnızca sahillerdeki tatilcileri değil, sokaktaki herkesi tehdit eden güneş yanığının çaresi, bitkisel yağlar ve çaylarda... İşte Dr. Buğra Buyrukçu’nun her evde bulunan malzemelerle hazırlanabilecek tarifleri…
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Yazın kavurucu etkisini fazlasıyla hissettiğimiz şu günlerde, her yaştan insanı tehdit eden tehlikelerden biri de güneş yanıkları. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, özellikle çalışma hayatında olanlarla çocukların güneşe karşı kendilerini iyi koruyamadıklarını söyledi, genellikle ense ve kollarda güneş yanığı meydana geldiğini kaydetti.
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Güneş yanığı oluştuğunda insanlarda ilk akla gelen çözümün yoğurt veya diş macunu olduğunu hatırlatan Dr. Buyrukçu, “Ancak her ikisi de tıbbi değil ve genellikle iz kalmasına neden olan yanlış uygulamalardır” dedi.
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Birinci kural güneş kremi
Güneş yanıklarından korunmanın birinci kuralının “güneş kremi kullanmak” olduğunun altını çizen Dr. Buğra Buyrukçu, “Bilhassa açık tenli olanların kremi 50 faktör olmalı, sadece cilde değil kollar ve ellere de uygulanmalı. 7 yaşüstü çocuklarda 30 faktör, 7 yaş altı çocuklarda mutlaka 50 faktör krem; tüm vücuda tatbik edilmelidir. Güneş kreminin tam anlamıyla koruma sağlaması için içeriği hem yağda, hem suda çözülen olmalıdır” diye konuştu.
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Güneş kremi kullanmayı unutan ya da kreme rağmen vücudunda güneş yanığı oluşanlara öncelikle bol su içmelerini, yanık olan bölgeye ıslak havluyla kompres yapmalarını öneren Dr. Buyrukçu, basit bitkisel tedavi yöntemlerini de anlattı.
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Papatya, nergis çiçeği, sarı kantaron
Güneş yanığının acısını ve izlerini hızlıca geçiren doğal tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan biri papatya çayı ve nergis çiçeğiyle yapacağımız karışımdır.
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Her iki bitkiden birer tatlı kaşığı alarak, 2 bardak ılık suda demlemeye bırakıp, soğuduğunda ıslak bir havlu yardımıyla yanık olan bölgelere kompres yapabilirsiniz.
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Sadece papatya çayı veya lavanta çayı hazırlayarak yine soğuk kompres yapmak da çok işe yarayacaktır. Bitkisel çayların içine kullanacağımız esanslar yani yağlar da güneş yanığı olan bölgelerde hızlı etki göstererek, kişinin toparlanmasını sağlayacaktır. Bunlardan en önemlisi sarı kantaron yağıdır.
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Sarı kantaronu bu çayların içine koyabileceğiniz gibi bir pamuk yardımıyla direkt yanığın üzerine de uygulayabilirsiniz. Sarı kantaronu ozon yağıyla karıştırıp uyguladığınızda da hem kısa sürede tedavi edildiğini hem de hiçbir iz kalmadığını göreceksiniz.
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Güneş yanığı olan bölgede yanığın derecesine göre kızarıklık, su toplaması olabilir. İleri seviye yanıklarda ise üşüme, titreme, bulantı, kusma ve şok hali görülebilir. Bu tarz durumlarda vakit kaybetmeden bir hekime başvurulmalıdır.