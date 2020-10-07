Sağlık Fotoğraflar: iStock-Ingimage-PxHere-Pixabay Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 17:24 | 07 Ekim 2020 - 17:24

Dizdeki kireçlenmeye karşı 6 etkili egzersiz

Tüm dünyayla birlikte Mart ayından itibaren ülkemizi de derinden etkileyen ve halen etkilemeye devam eden Covid-19 pandemisi sürecinde ister istemez hareketlerimizin kısıtlanması, üstüne bir de fazla alınan kalorilerle artan kiloların eklenmesi başlı başına büyük bir sorunu beraberinde getirdi! 65 yaş üzerinde dünyada olduğu gibi ülkemizde de en sık görülen romatizmal hastalık olan eklem kireçlenmesi bugünlerde pek çoğumuzun kapısını çalıyor.