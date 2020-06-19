Diyette olanlar için hafif ve lezzetli tarifler

Malzemeler : 1 su bardağı haşlanmış Meksika fasülyesi ya da kuru fasülye 5 dal doğranmış maydanoz 5 yaprak doğranmış kıvırcık 1 közlenmiş kırmızı kapya biber 1 kırmızı veya mor soğan Yarım limonun suyu 1 yemek kaşığı zeytinyağ ya da tahin Tuz, karabiber, pulbiber
Yapılışı: Salata malzemelerini doğradıktan sonra, haşlanmış fasülye, soslar ve baharatları ekleyip karıştıralım. Bizi daha uzun süre tok tutacak, düşük kalori içeriğiyle yanınızda da kolayca taşıyabileceğimiz pratik bir öğün. Ayrıca kırmızı eti tüketemeyenlerin de kırmızı et yerine tercih edebileceği bir alternatif diyebiliriz.Fasülye lifli yapısı sayesinde bağırsakların rahat çalışmasını sağlar ve kabızlığa iyi gelir.Kötü kolesterolün düşmesini sağlar. Bebek ve çocukların kemik gelişiminde etkili folik asit ve demir içeriği zengin olduğundan hamilelikte tüketilmelidir, çocuklara da yedirilmelidir.
1 kase pişmiş fasülye 131 mcg folat içermektedir ve bu da günlük ihtiyacın %33'üne denktir. Beyin ve sinir sistemi sağlığı için kullanılması gereken önemli besinlerdendir.
3
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Tartıları biraz dalgalandıralım : Tempo çorba
Hazırlanışı : 7 dk - Pişme Süresi : 20 dk 1 Porsiyon için Kalorisi : 119 kkal
Malzemeler: 1 orta boy soğan 2 diş sarımsak 1 orta boy havuç 1 orta boy kapya biber 2 orta boy domates rendesi 1 kaşık biber salçası varsa kereviz sapı eklenebilir. Tuz, kekik, baharat 2 Su Bardağı Su + 1 Çay Bardağı Su 1 Çay Bardağı Süt
Yapılışı: Tüm malzemeleri 2 Kaşık zeytinyağda soteledikten sonra üzerine domates rendesi ve su ekleyip pişirelim.Blenderdan çektikten sonra Yarım Çay bardağı Süt ve 1 Çay Bardağı Su ekleyip iyice karıştırın.
Servis Önerisi : Üzerine küp küp doğranmış kıtır ekmekler ekleyerek servis edebilirsiniz
4
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Yaz kaçamaklarından sonra günü hafif kapatmak isteyenlere : Soğuk denge çorba
Malzemeler : 1/2 su bardağı haşlanmış nohut 1 çay bardağı haşlanmış yeşil mercimek 1 çay bardağı haşlanmış buğday ya da şehriye 1 su bardağı yoğurt 4 su bardağı soğuk su
Üzerine için : 4-5 yaprak taze nane Sızma zeytinyağ Pulbiber
Yapılışı: Yoğurt ve su pürüzsüz bir kıvam alana kadar tel yardımıyla çırpılır. İçerisine önceden haşlanmış malzemeler eklenir. Dilerseniz buz da eklenebilir.
5
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İster kahvaltıda ister ara öğünde: Çıtır yulaflı toplar
Hazırlanışı: 10 dk - Pişme Süresi : 20 dk 1 Tanesi (20 gr) için Kalori Değeri : 26 kkal
Malzemeler: 1 su bardağı yulaf ezmesi 1 yumurta 1 çay bardağı süt ya da 2 kaşık yoğurt Doğranmış dereotu-maydanoz 10 doğranmış siyah zeytin 3 yemek kaşığı parçalanmış beyaz peynir 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar 3 yemek kaşığı zeytinyağ 1/2 paket kabartma tozu Aldığı kadar tam buğday unu
Üzerine : İsteğe göre Çörekotu, Keten Tohumu, Ay Çekirdeği, Susam eklenebilir.
Yapılışı: Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ele hafif yapışan bir hamur elde edilir. Elinizi suyla ıslatarak cevizden biraz büyük minik toplar yapılır. Pişirme kağıdı serilmiş tepside, önceden ısıtılmış 180°C fırına gönderilir.
Malzemeler: 1 su bardağı ılık süt 2 yemek kaşığı esmer şeker 3 yemek kaşığı kakao 1/2 çay bardağı eritilmiş tereyağ 2 su bardağı yulaf ezmesi 1 adet muz 3 orta boy çilek 1/2 çay bardağı ceviz,badem,fındık, fıstık 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi
Üzeri için : 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Yapılışı: Yulaf ezmesini bir kaseye alıp üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip şişmesi için kenara alalım. Diğer taraftan genişçe bir kapta ılık süt, şeker, tereyağ ve kakaoyu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Muzu ve çilekleri çatal yardımıyla ezdikten sonra karışıma ekleyelim. Tabii isterseniz limon/portakal kabukları da ilave edebiliriz. Suyunu süzdüğümüz yulafları da kaba alalım. Yerken arada kıtır kıtır gelmesi ve protein değerini arttırmak amaçlı ceviz,badem, yer fıstığı,fındıktan da istediğinizi ekleyelim. Tüm karışımı streç filmin üzerine boşaltıp rulo yapıyoruz. Buzlukta bir süre dinlendikten sonra bir tepsiye serptiğimiz hindistan cevizinde ruloyu yuvarlayalım. Dilimleyip, servis edelim.