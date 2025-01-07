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Diyetisyenden yağ yakıcı süper besinler listesi

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#Yağ Yakan Besinler#Kilo Verme#Yağ Yaktıran Gıdalar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 09:00

Sağlıklı kilo vermek ve formda kalmak için beslenmemiz oldukça önemli. Bunun için yağ yakımını destekleyen besinleri tüketmek vücudun metabolizmasını hızlandırarak ve yağ hücrelerini enerjiye çevirir, böylece kilo kaybını hızlandırır. Uzm. Diyetisyen Deniz Berksoy, metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımınızı sağlayacak bu besinlere diyetinizde yer vermeyi ihmal etmemenizi söylüyor İşte yağ yakan o besinlerin listesi...