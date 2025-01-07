Diyetisyenden yağ yakıcı süper besinler listesi

15. Kırmızı Soğan:

Soğanda bulunan krom, vücutta kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

16. Yeşil Elma: Çözünür ve çözünür olamayan lifler, besinin bağırsaktaki hareketlerini yavaşlatır; bu sayede daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Elma da bulunan bu lifler sayesinde yağı vücudumuzdan %44 oranında daha kolay atarız.

17. Beyaz Sirke: Sirke, nişastanın çözülmesini engelleyerek kan şekerinde ani yükselişi önler ve yağ deposunu boşaltır.

18. Mercimek: Lif açısından çok zengin olan bu bakliyat vücudumuzda oldukça yavaş sindirilir ve iştahı azaltır.