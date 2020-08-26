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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-iStock-Ingimage
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 14:38 | 

Diyetinizin başarısız olmasının nedeni bu hatalar olabilir

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, diyet yapanların farkında olmadan en sık yaptığı hataları açıkladı.

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Birçoğumuz hayatının bir döneminde mutlaka diyet yapmıştır. Çabucak, hızla kilo vermek için kulaktan duyduğumuz programları denemiş, belki kilo vermiş ama sonrasında daha fazlasını almıştır. Çoğu zaman hızlı kilo verme isteğiyle yanlış diyetleri uygulayabilirsiniz. Ya da diyete sadık olmasına rağmen yeterince hızlı kilo vermediğinizi hissedebilirsiniz.

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Ne kadar sağlıklı beslendiğiniz ya da ne sıklıkla egzersiz yaptığınıza bakılmaksızın, birçok insan diyet konusunda aynı hataları yapar. Bu hatalar sadece bizi diyet yapmaktan bıktıran ve uzaklaştıran amaçsız uğraşlar olmanın dışında sağlığımızı bozarken, daha fazla kilo almamıza da neden olur.

3Her kaloriyi saymak
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Her kaloriyi saymak

Diyet yaparken, kalorinin normal ihtiyacından az olması istenen bir durum ancak, unutma ki tükettiğin gıdaların kalitesi ve içerikleri kaloriden çok daha önemli. Eğer kaloriyi az tüketmeye çalışırken, protein ihtiyacını göz önünde bulundurulmazsa, kas kaybı yaşanabilir. Yapılan çalışmalar, düşük glisemik indeksli karbonhidrat tüketenlerin, aynı kaloride ancak daha yüksek glisemik indekse sahip karbonhidratla beslenenlere oranla daha fazla kilo kaybettiğini ortaya koymuş.

4Her gün tartılmak
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Her gün tartılmak

Zayıflama diyeti süresince sizi demoralize edebilecek en önemli unsurdur tartılmak. Gün içerisinde bile değişimler görülebilir; ödem artışı, kabızlık, total kiloyu etkileyebildiği için tartıya çıktığınızda kendinizi kilo almış olarak görebilirsiniz.

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Bu durum özellikle kadınlarda daha değişkenlik gösterebilmekte. Adet dönemleri, yumurtlama dönemleri gibi çok daha yoğun değişen vücut dengelerinden sebep ne yazık ki ayda sadece 2 defa doğru tartı sonucunu elde etmek mümkün olabiliyor. Bu nedenle demotive olmadan, en azından haftada 1 kez mümkünse diyetisyeninizin kontrolünde tartılmalısınız.

6Su içmemek
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Su içmemek

Su besinlerin sindirilmesi, metabolik atıkların atılması, metabolizmanın hızlanması ve dolayısıyla kilo kaybı için elzemdir. Kişi kendi kilosu başına günde ortalama 30 cc su tüketmelidir. Gün içerisinde içilen çay, kahve, meyve suyu veya bitki çayları suyun yerini tutmamaktadır.

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Bedeninizin temizlenmesi için nasıl suya ihtiyaç duyuyorsak, iç organlarımızın temizlenmesi ve metabolik hızın artması için de saf suya ihtiyaç vardır. Bunu bu şekilde düşünmek, daha motive edici olabilir.

8Sevdiğiniz yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak
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Sevdiğiniz yiyecekleri hayatınızdan çıkarmak

Zayıflamak için asla sevdiğiniz yiyeceklere veda etmeniz gerekmiyor. Beslenmenize yaşam boyu dikkat etmeniz gerekmekte ama ara sıra kendinizi de ödüllendirmek motivasyonunuzu tetikleyecektir.

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Yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrendikten sonra en sevdiklerinizden de diyet döneminde tüketebilirsiniz. Sadece tüketirken miktar ve sonrasında yapılması gereken beslenme önemlerini bilmek gerek.

10Hep aynı gıdaları tüketmek
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Hep aynı gıdaları tüketmek

Diyette en sık yapılan hatalardan biri daha, “Hep aynı gıdaları tüketirsem daha çok kilo verebilirim” düşüncesidir. Bu, kilonun yağ ağırlığı üzerinden değil kas kuvveti kaybına da yol açmasına sebep olabileceğinden doğru bir yaklaşım şekli değildir.

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Beslenme ne kadar renkli ve çeşitli olursa alınan vitamin ve mineral çeşitliliğinin yanı sıra, elzem aminoasit miktarının ve kompleks karbonhidratın vücuda sağlanması o denli mümkün olacak ve daha sağlıklı kilo kaybı sağlanacaktır.

12Her öğün aynı kaloriyi tüketmeye çalışmak
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Her öğün aynı kaloriyi tüketmeye çalışmak

Diyet programınızda 1500 kcal hedefleyip 6 öğüne bölüp her öğün 250 kcal almaya çalışmak hem kişiyi zora sokar, hem de doğru bir uygulama şekli olmaktan çıkar. Kahvaltı öğünü 400-450 kcal olması gerekirken, öğlen ana yemeği 300-350 kcal aralığında olması çalışmalarca desteklenmektedir.

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Kahvaltı öğününün daha yoğun bir tercihle tamamlanması gün içinde daha az kalori almayı sağlayarak kilo verme sürecinde başarılı sonuçlar verecektir. Gün içinde tüketilen ara öğünlerinden 100- 200 kcal aralığında tutulması en doğru yaklaşım şekli olacaktır.

14Kilo kaybettikçe hareketi azaltmak
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Kilo kaybettikçe hareketi azaltmak

Kilo kaybını amaçlarken hedefe yaklaşmak, kişinin motivasyonunu etkileyip daha çok kaçamak yapmasına neden olup ve daha az harekete sebep olabiliyor.

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Ama unutmayın ki; en zor giden kilo o son kalan 2-3 kilo oluyor ve en dikkat edilmesi gereken ve hareketi arttırmanız gereken bir dönem olmaktadır.

16Hızlı yemek yemek
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Hızlı yemek yemek

Yemek yeme süresi mümkün olduğu kadar uzatılmalıdır. Böylelikle hem daha az yemek yiyecek, hem de sindirim enzimleri salgılanacaktır.

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Hızlı yemek yendiğinde sindirim yavaşlamakta bu durumda kilo artışına neden olmaktadır.

18Meyve kilo aldırmaz, diyette sınırsız yenebilir algısı
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"Meyve kilo aldırmaz, diyette sınırsız yenebilir" algısı

Sebzelerin su ve lif oranları yüksek olduğundan kalorisi düşüktür. Çiğ yenen kıvırcık, göbek, marul, nane, maydanoz, roka, biber, domates, salatalık serbest olarak tercih edilebilir.

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Ancak karpuz, üzüm, incir gibi meyve değişimleri içeriğindeki fruktoz şekerinden kaynaklı sınırlı düzeyde tüketilmelidir.

20Kısa sürede kilo vermek istemek
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Kısa sürede kilo vermek istemek

Herkes bir an önce fazla kilolarından kurtulmak ister ama hızla verilen kilolar hızla geri alınabilmektedir. Önemli olan sağlıklı, yeterli, dengeli, beslenme alışkanlığının edinilebilmesidir.

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