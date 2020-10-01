Diyetiniz için engel değil! Ancak dengeli tüketin

Dengeli tüketmek gerekiyor Sütlü tatlı tüketmenin bir diğer olumlu yanı da düşük bir enerjiye sahip olması ve bu sayede kan şekerinde fazla bir dalgalanma oluşturmamasıdır. İçerdiği proteinin kana karışma hızı daha yavaş olduğu için kilo verme sürecinde iyi bir destek olmaktadır.