Diyet yapıyorsanız dikkat! Bu 10 hata kilo vermeyi engelliyor

Her gün tartılmak Zayıflama diyeti süresince sizi demoralize edebilecek en önemli unsurdur tartılmak. Gün içinde bile değişimler görülebilir; ödem artışı, kabızlık, total kiloyu etkileyebildiği için tartıya çıktığınızda kendinizi kilo almış olarak görebilirsiniz. Bu durum özellikle kadınlarda daha çok değişkenlik gösterir. Adet dönemleri, yumurtlama dönemleri gibi çok daha yoğun değişen vücut dengelerinden sebep ne yazık ki ayda sadece 2 defa doğru tartı sonucunu elde etmek mümkün olabiliyor. Bu nedenle demotive olmadan en azından haftada 1 kez mümkünse diyetisyeninizin kontrolünde tartılmalısınız.