Diyet seçiminde en sık yapılan hata: Keto, Paleo, Vegan… Hangisi gerçekten işe yarıyor?

Hyman, keto, paleo, vegan ve Akdeniz diyeti gibi popüler beslenme planlarının, nasıl uygulandıklarına ve kişinin biyolojisine uygun olup olmadıklarına bağlı olarak faydalı veya zararlı olabileceğini belirtiyor.

Keto diyetinin beyin için verimli bir yakıt sağladığını, kan şekerini dengeleyebileceğini ve iltihabı azaltabileceğini ifade ediyor. Ancak yanlış uygulandığında zararlı olabileceğini de ekliyor:

“İnsanlar hata yapabilir ve bu kötü sonuçlar doğurabilir. Kötü keto ile tam gıdalar, sebzeler ve kaliteli yağlar üzerine kurulu versiyonlar arasında büyük fark var. Çoğu insan için bu bir araç, kalıcı bir yaşam tarzı değil.”