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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Diyet iskender kebap tarifi

Kim demiş diyette olanlar iskender kebap yiyemez diye...

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1
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Diyettesiniz ve canınız öyle bir kebap çekiyor ki neredeyse çiğ et bile yiyecek kıvama geldiniz. Hatta gece rüyanızda dönerler,iskender kebaplar, beytiler uçuşmaya başladı.

2
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Tamam bir restorana gidip bol tereyağlı bir iskender kebabı tıka basa yerseniz tabii ki diyetinizi bozarsanız ama evde kendi kebabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Hem de düşük kalorili...

3
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Şimdi size vereceğimiz diyet iskender tarifi sadece 496 kalori... Yani öyle vicdan azabı çekmenize falan gerek yok afiyetle yiyebilirsiniz.

4Diyet iskender malzemeleri
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Diyet iskender malzemeleri



1adet tam buğday tortilla ekmeği
3 adet domates
1 tatlı kaşığı sıvı yağ
100 gram dondurulmuş parça et
3-4 yemek kaşığı yoğurt
Tuz
Karabiber
Kekik
Kimyon
Kırmızı biber
Arzuya göre yeşil biber

5Diyet iskenderin hazırlanışı
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Diyet iskenderin hazırlanışı

Tarife başlamadan birkaç saat önce buzdolabında dondurduğunuz eti çıkarın ve çözülmeye bırakın.

6
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Siz iskenderin sosunu hazırlarken et de yavaş yavaş çözülecek ve bıçakla kesilecek kıvama gelecektir. Bıçakla rahat kesilebilmesi için tamamen çözülmemesi gerekiyor, buna dikkat edin.

7
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Tortiila ekmeğini eşit parçalara bölerek servis tabağının içine dizin.Arzuya göre bir tavada üzerine sıvı yağ ekleyerek hafif kıtır kıtır bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.

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Domatesleri rendeleyin ve içine baharatları ekleyerek bir tavada pişirerek sosunu hazırlayın.

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Domatesler piştikten sonra sosun yarısını sıcakken ekmeklerin üzerine dökün.

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Tavada dönerleri ısıtıp, sosun üzerine dizin ve kalan domates sosunu dönerin üstüne dökün.

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Dilerseniz yeşil biber ve ve domatesleri bir tavada pişirerek tabağınızı süsleyebilirsiniz. Daha fazla sebze yediğiniz için çabuk doymanıza yardımcı olacaktır.

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Tabağın yanına 3-4 kaşık yoğurt koyup servise hazır edin.

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