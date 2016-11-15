Diyet iskender kebap tarifi

Diyettesiniz ve canınız öyle bir kebap çekiyor ki neredeyse çiğ et bile yiyecek kıvama geldiniz. Hatta gece rüyanızda dönerler,iskender kebaplar, beytiler uçuşmaya başladı.Tamam bir restorana gidip bol tereyağlı bir iskender kebabı tıka basa yerseniz tabii ki diyetinizi bozarsanız ama evde kendi kebabınızı kendiniz yapabilirsiniz. Hem de düşük kalorili...Şimdi size vereceğimiz diyet iskender tarifi sadece 496 kalori... Yani öyle vicdan azabı çekmenize falan gerek yok afiyetle yiyebilirsiniz.1adet tam buğday tortilla ekmeği3 adet domates1 tatlı kaşığı sıvı yağ100 gram dondurulmuş parça et3-4 yemek kaşığı yoğurtTuzKarabiberKekikKimyonKırmızı biberArzuya göre yeşil biberTarife başlamadan birkaç saat önce buzdolabında dondurduğunuz eti çıkarın ve çözülmeye bırakın.Siz iskenderin sosunu hazırlarken et de yavaş yavaş çözülecek ve bıçakla kesilecek kıvama gelecektir. Bıçakla rahat kesilebilmesi için tamamen çözülmemesi gerekiyor, buna dikkat edin.Tortiila ekmeğini eşit parçalara bölerek servis tabağının içine dizin.Arzuya göre bir tavada üzerine sıvı yağ ekleyerek hafif kıtır kıtır bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz.Domatesleri rendeleyin ve içine baharatları ekleyerek bir tavada pişirerek sosunu hazırlayın.Domatesler piştikten sonra sosun yarısını sıcakken ekmeklerin üzerine dökün. Tavada dönerleri ısıtıp, sosun üzerine dizin ve kalan domates sosunu dönerin üstüne dökün.Dilerseniz yeşil biber ve ve domatesleri bir tavada pişirerek tabağınızı süsleyebilirsiniz. Daha fazla sebze yediğiniz için çabuk doymanıza yardımcı olacaktır.Tabağın yanına 3-4 kaşık yoğurt koyup servise hazır edin.