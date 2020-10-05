Diyet dostu 5 lezzetli smoothie tarifi

Simbiyotik (tatlı isteğini bastıran) smoothie 1 su bardağı çilek

1 su bardağı kefir

1 tatlı kaşığı bal



Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Simbiyotik smoothie, kefirin güçlü probiyotik etkisiyle bağırsak mikrofloranızı destekleyecek ve hareketliliğini düzenlemede size destek olacaktır. Unutmayın ki güçlü bağırsak güçlü bağışıklık demek. Ayrıca çilek ve az miktarda bal ile tatlı isteğinizin önüne küçük bir kalori ile geçmiş olacaksınız.