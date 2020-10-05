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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: PxHere
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 17:47 | 

Diyet dostu 5 lezzetli smoothie tarifi

Pratik bir şekilde hazırlayacağınız ve gün içinde tüketeceğiniz fit kalmamıza destek olan en iyi tercihlerimiz smoothie’ler oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, formumuzu korumaya yardımcı olacak içecek tariflerini sıraladı.

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1
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Gerek doyurucu özelliği gerek de lezzetiyle kısa sürede hayatımızın bir parçası olan smoothie, kolay ve pratik hazırlanış şekilleriyle günün yoğun temposunda sağlıklı beslenmek isteyenler için son derece ideal.

2
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Vücudun ihtiyacına göre, kan şekerini dengeleyen, metabolizmayı hızlandıran, ödem attırıcı özelliği olan birçok tarif yapılabildiği gibi gün içinde tatlı ihtiyacını bastırmak için bu tariflerden faydalanabilirsiniz.

3Ödem atıcı yeşil smoothie
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Ödem atıcı yeşil smoothie

1 kivi
4-5 dal ıspanak
1 salatalık
1 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı badem sütü
1 çay kaşığı keten tohumu

Tüm malzemeleri blender’dan geçirerek hazırlayacağınız bu smoothie, şişkinlik hissini hafifletiyor ve yalnızca 150 kalori. Daha mayhoş bir tat isterseniz yeşil elmalı smoothie de hazırlayabilirsiniz. Tarçınla çok yakışıyorlar.

4Yağ yakıcı / metabolizma hızlandırıcı smoothie
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Yağ yakıcı / metabolizma hızlandırıcı smoothie

1 su bardağı ıspanak
1 su bardağı su
1 çay bardağı doğranmış ananas
6 adet kayısı
1 çay kaşığı toz zencefil

Tüm malzemeleri blender’dan geçirip kolayca hazırlayacağınız bu smoothie de özellikle diyet döneminde tercih edildiğinde metabolizma hızını arttırarak yağ yakımınızı destekleyebilir.

5Simbiyotik (tatlı isteğini bastıran) smoothie
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Simbiyotik (tatlı isteğini bastıran) smoothie

1 su bardağı çilek
1 su bardağı kefir
1 tatlı kaşığı bal

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin. Simbiyotik smoothie, kefirin güçlü probiyotik etkisiyle bağırsak mikrofloranızı destekleyecek ve hareketliliğini düzenlemede size destek olacaktır. Unutmayın ki güçlü bağırsak güçlü bağışıklık demek. Ayrıca çilek ve az miktarda bal ile tatlı isteğinizin önüne küçük bir kalori ile geçmiş olacaksınız.

6Yağ yakıcı detoks smoothie
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Yağ yakıcı detoks smoothie

1 su bardağı ıspanak
1 çay bardağı içme suyu
1 çay bardağı kiraz (çekirdekleri çıkarılmış)
1 çay bardağı çilek/ahududu/yaban mersini/böğürtlen vb.
1 adet orta boy muz (dondurarak kullanabilirsiniz)

Tüm malzemeleri blender’dan geçirerek kısa süre hazırlayacağınız bu smoothie ile detokslanabilirsiniz. Gün içinde 1 ana öğününüzde tercih edeceğiniz bu yağ yakıcı fit smoothie ile göbek bölgesi yağlarınızdan kurtulmak artık daha kolay. Bir sonraki öğünde sebze yemeği alternatifi almayı unutmayın derim.

7Diyet smoothie tarifi
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Diyet smoothie tarifi

1 su bardağı süt
Yarım adet yerli muz
1 yemek kaşığı yoğurt
Çay kaşığının ucuyla toz zencefil
1 çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı keten tohumu

Gün içinde yemek yemeye fırsatı olmayanlar için bire bir olan bu tarifte, tüm malzemeleri blender’dan geçirerek hazırlayıp yanınıza alabilir bir ana öğünde tercih edebilirsiniz.

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