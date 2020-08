Diyarbakır mutfağını evinize getirecek 10 efsane tarif

Duvaklı pilav Ne kırmızı et yemiyor musunuz? Hiç sorun değil, tavuksa tavuk, bizde her mideye göre tarif var. Bu sefer ne yapıyoruz? Parmak ve akabinde size kollarınızı da yedirecek bir tarif geliyor... Duvaklı pilav! Kasabı çok zengin ettik, bu sefer markete gidip bir bütün, bir de yarım tavuk alıyoruz. Takriben 750 gram etmesi gerekiyor bu prenseslerin. Tuz, pirinç, çamfıstığı, badem, margarin, kuşüzümü, karabiber, un, yumurta ve sıvı yağ da varsa elimizde ne güzel, boşa masraf olmayacak demektir. Ama yoksa gidin bir zahmet alıverin. Şimdi bütün bu ihtiyaçlarımız tamamsa, önce tavuğumuzu bir güzel yıkıyoruz. Yıkayın dediysek, sabun falan aklınıza getirmeyin aman ha! Bıcı bıcısı tamamlanan tavuğumuzu, 1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı tuz ile kısık ateşte yaklaşık 35 dakika pişiriyoruz. Ardından prensesimizin kemiklerini ayırıp, etini küçük parçalara bölüyoruz. Parçalanmış tavuğumuz bir kenarda beklerken biz de pirinci yıkıyoruz, süzüyoruz. Ardından çamfıstığı ve kabukları soyulmuş bademi, 5 yemek kaşığı margarin de ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Bu kavurduğumuz malzemenin üstüne pirincimizi katıyoruz. Karıştırıyoruz bir güzel. Tavuk suyu ekliyoruz bu ilginç pilavımıza. Sonra kuşüzümünü serpiyoruz konfeti niyetine. Orta ateşte yirmi dakika pişiriyoruz son halini. Yirmi dakika sonra kara biber serpip, üzerine peçete koyuyoruz ve 20 dakika boyunca dinlenmesini sağlıyoruz. Şu dakikaya kadar mutfakta can vermemişseniz, az sabredin sonuna geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kaba un eliyoruz. Misal dam üstünde un eler gibi... Tuz katıp ortasını açıyoruz, üstüne yumurtayı kırıyoruz, sıvı yağ ve yarım yemek kaşığı suyu ekliyoruz. İğrenç, pis bir şey oluyor evet ama durmuyoruz yoğurup hamur yapıyoruz. Bu hamuru bir milimetre kalınlıkta açıyoruz. "Aaaa yufka yaptık!" dediğinizi duyar gibiyiz. Evet bu yufkayı bir tencerenin dibine yerleştirip kenarlarının dışarıda kalmasını sağlıyoruz. Yufkamızın üstüne bir kat pilav, bir kat tavuk etini sıkıca yerleştiriyoruz. Tencerenin dışına sarkan yufka kenarlarını bu malzemenin üzerine kapatıyoruz. Abra kadabra! Alın size duvaklı pilav! İşimiz bitti mi tabii ki hayır! Önceden ısıtılmış orta sıcaklıktaki fırında hafif pembeleşinceye kadar bu yemeğimizi pişiriyoruz. Fırından bir çıkışı var bunun, aklınız almaz, alacak gibi değil... Emin olun bahçenizden petrol çıksa bu kadar sevinmezsiniz. Doya doya yiyin şimdi!



Hazırlayan: Oktay Volkan Alkaya