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Diyabet hastaları, kalp krizi geçirirken göğüs ağrısı hissetmiyor | Sessizce damar hasarı yapıyor, beyni ve kalbi vuruyor

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#Sağlık#Diyabet#Sessiz Katil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:49

Dünya Sağlık Örgütü’nün “sessiz pandemi” olarak tanımladığı diyabet, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. Rakamlar, Türkiye’de 12 milyon civarında diyabet hastası olduğunu gösteriyor. 