Diyabet hastaları, kalp krizi geçirirken göğüs ağrısı hissetmiyor | Sessizce damar hasarı yapıyor, beyni ve kalbi vuruyor

Diyabet hastalarının felç olma ihtimali 4 kat fazla!

Diyabetin beyni nasıl etkilediğini anlatan Prof. Dr. Necmettin Pamir, “Diyabet, damar yapısını bozarak damar sertliği (ateroskleroz) ve damar tıkanıklığı gibi sorunlara yol açar. Beyinde damarlar tıkandığında ise beyin yeteri kadar kanla beslenemez, bu durum ölüme bile yol açabilir.

Diyabet damar sertliğini artırarak iki tür damar tıkanıklığına sebep oluyor. Ya büyük damarlar tıkanır, felçler (inme) ortaya çıkar ya da küçük damarlar tıkanarak ileride büyük tıkanıklıklara neden olur. Gerçekten de diyabeti kontrol altında olmayanlarda bunama daha fazla görülüyor” şeklinde konuştu.