Dişinizde bu problem varsa sakın hafife almayın! Diş sağlığı için 6 kritik öneri

Tedavi edilmezse diş kaybına sebep olabilir

Dişlerin daha uzun görünmesine ve diş hassasiyetine neden olabilen bu sorun genellikle diş fırçalama sırasında sıcak, soğuk veya asitli yiyecek-içecek tüketirken ağrı ve hassasiyet oluşumuyla fark ediliyor.

Rahatsızlığın ayrıca; diş etinde sıklıkla kanama, şişlik ve ağızda koku gibi hayat kalitesini düşüren belirtileri de bulunuyor. Diş eti çekilmesi tedavi edilmediğinde diş hassasiyetine, çürüklere ve hatta diş kaybına neden olabiliyor. Diş eti çekilmesi tedavisi, diş eti nakli, kök yüzey düzleştirmesi, diş taşı temizliği ve diş eti cerrahisi gibi yöntemlerden oluşuyor. Hastanın mevcut durumuna en uygun tedavi yöntemi değişkenlik gösteriyor.