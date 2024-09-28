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Dişinizde bu problem varsa sakın hafife almayın! Diş sağlığı için 6 kritik öneri

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#Diş Eti Çekilmesi#Diş Eti Çekilmesi Nedir#Diş Eti Çekilmesi Neden Olur
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2024 07:21

Dişleri çevreleyen dokunun kenarının aşınması diş eti çekilmesi olarak adlandırılır. Bunun her yaş grubunda oldukça sık karşılaşılan bir sağlık problemi...