Dişiniz ağrıyor ama dişçiye gidemiyor musunuz? İşte evde yapılacaklar…

Bugünlerde dünyanın başı, COVİD-19 virüsü ile dertte. Bu süreçte en önemli yapılacak şey; hijyene dikkat etmek ve evde kalmak. Hastaneler ile kontağın en aza indirilmesi; hem kendimiz, hem çevremiz hem de sağlık çalışanları için büyük bir önem taşıyor. Peki ya bu zor günlerde, diş tedavilerine devam etmeli miyiz? Hangi durumlarda diş hekimine danışmalıyız? Evde yapabileceğimiz şeyler var mı? İşte detayları…