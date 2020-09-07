Diş sağlığı için sihirli besinler

Virüslere karşı sapasağlam durmak için bağışıklığımızı korumak bugünlerde son derece önemli. Bol bol C vitamini ve protein tüketmeye çalışıyoruz. Peki, ağız sağlımızın da sapasağlam olması için olması için neler tüketmeliyiz biliyor musunuz?
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1
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Diş Hekimi Zafer Kazak, diş sağlığı için sihirli besinleri sıraladı.
2
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-Tabii ki birinci sırada peynir var; peynir özellikle de içerisinde bulunan kazein sayesinde diş yapımızı kuvvetlendirerek başlangıç diş çürüklerini engelleyebilir. Ağız içi pH dengeleyebildiği için portakal, limon, çeşitli meyve suları gibi asitli yiyecekleri tüketmek veya tatlı sonrası asit ataklarını kontrol altında tutmak için için dişimizi fırçalayamadığımız durumlarda bir parça peynir tüketebiliriz.
3
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-Havuç, elma ve salatalık gibi sert meyve ve sebzeler lifli yapıları ile dişlerimizin üzerinde bulunan plağın kaldırılmasına yardımcı olabilir. Isırarak tükettiğimiz bu gıdalar çene kaslarımızın, çene eklemimizin ve çene kemiklerimizin dengeli çalışmasını sağlayarak büyüme ve gelişimlerini destekler ve dişlerimizin değişme dönemlerine yardımcı olabilirler.
4
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-C vitamini içeren gıdalar kontrollü tüketildiklerinde diş etindeki kolajen yapımını sağladıkları için sağlıklı diş etlerine sahip olmamıza destek olabilirler. Asit içeren bu besinlerin fazla tüketilmelerinin dişlerde aşınmalara neden olacağını unutmayalım.
5
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-Yaban mersini gibi mor ve koyu kırmızı meyvelerin içeriğinde bulunan özel maddeler sayesinde mikroorganizmaların diş yüzeyine tutunmasını engellediğini unutmayın.
6
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-Yeşil çayın içerisinde bulunan polifenoller hem anti bakteriyel etki göstermekte hem de bakterilerin diş yüzeyine tutulumunu engellemektedir. Gün içerisinde şekersiz tüketeceğimiz 2 bardak yeşil çayın dişlerimize çok faydalı olduğunu unutmayalım. Yeşil çayı içemeyen çocuklar ise doğal bir gargara olarak kullanabilirler.
7
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-Kefir, ayran ve yoğurt gibi probiyotik besinler diş dostu şekersiz gıdalardır. Ayrıca içerdikleri iyi bakteriler ağzımızda kötü mikropların sayısının azalmasını ve diş çürüğü oluşumunun engellenmesini sağlayabilirler. Çocuklarda sıklıkla görülen kromojenik bakterilerin de etkinliğini azaltıp diş renklenmesinin önüne geçmeyi sağlayabilir.
8
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-En son ve hepimizin için en tatlı bitki tabii ki kakao. Hem içeriğindeki tannik asit sayesinde mikropları öldürebiliyor hem de tükürüğümüzdeki asiti dengelemede yarar sağlayabiliyor.