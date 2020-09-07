Diş sağlığı için sihirli besinler

-Tabii ki birinci sırada peynir var; peynir özellikle de içerisinde bulunan kazein sayesinde diş yapımızı kuvvetlendirerek başlangıç diş çürüklerini engelleyebilir. Ağız içi pH dengeleyebildiği için portakal, limon, çeşitli meyve suları gibi asitli yiyecekleri tüketmek veya tatlı sonrası asit ataklarını kontrol altında tutmak için için dişimizi fırçalayamadığımız durumlarda bir parça peynir tüketebiliriz.