Diş macunu sivilceleri tedavi edebilir mi? Aman dikkat kimyasal yanıklara neden olabilir

Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, sivilce önleme veya tedavisi için kullanabileceğiniz reçetesiz ürünler vardır:
- Retinoid içeren kremler gözeneklerin tıkanmasını önlemeye yardımcı olur ve iltihaplanmayı azaltır. Ayrıca yağ üretimini düzenler ve sivilceleri tedavi eder ve önler.
- Azelaik asit akneye neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve cildin dış tabakasını oluşturan bir protein olan keratin üretimini azaltır. Azelaik asit, gözenekleri tıkayarak akneye katkıda bulunabilecek ölü deri hücrelerinin birikmesini önlemeye yardımcı olur.