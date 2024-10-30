Diş macunu sivilceleri tedavi edebilir mi? Aman dikkat kimyasal yanıklara neden olabilir

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dermatoloji profesörü olan Kevin Sharghi, bunun yerine cildi balsam formüllü kremlerle nemli tutmanız ve daha ciddi yanıklar için tıbbi yardım almanız gerektiğini söyledi.

Diş macunu, örneğin karbonat içeren bazı markalardaki aşındırıcı özellikler nedeniyle tırnakları parlatmaya ve beyazlatmaya yardımcı olsa da, cilt alerjisi veya hassasiyeti olanlarda tahrişe neden olabilir.