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Diş macunu sivilceleri tedavi edebilir mi? Aman dikkat kimyasal yanıklara neden olabilir

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#Diş Macunu#Cilt Hastalıkları#Sivilce
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 14:16

Sosyal medyada, diş macunu sivilceleri temizlemek, yanıkları yatıştırmak ve tırnakları beyazlatmak için bir yöntem olarak lanse ediliyor. Ancak dermatologlar bu amaçlara yönelik ürünlerin daha iyi seçenekler olduğu ve diş macununun cilt rahatsızlıklarını daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor. Bu konuda bilimin ne dediğini The Washington Post’ta kaleme alan Lindsey Bever, sosyal medyada dönen efsanelere açıklık getirdi.