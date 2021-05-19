Diş eti şişmesi nasıl geçer? Diş eti şişmesine karşı öneriler

Diş eti şişmesi neden olur? Diş etlerin etrafında, üstünde ve arkasında oluşan plaklar diş eti şişmesine yol açabilir. Plaklar, karbonhidrat içermekte olan besinlerin ağız içinde yer edinmesiyle oluşurlar.



Dişlerin düzenli ve doğru olarak fırçalanması plak oluşumunu en aza indirebilir. Yoğun plak oluşumu diş etlerinin çekilmesine neden olabileceği gibi iltihabın vücuda yayılmasına da sebep olabilir.



Diş etinde oluşan şişliğin nedenleri arasında şu durumlar da gösterilebilir. Diş eti iltihabı, enfeksiyonlar, ilaç kullanımı, hamilelik ve beslenme ile ilgili bozukluklar.