Diş eti şişmesi nasıl geçer? Diş eti şişmesine karşı öneriler
Diş eti şişmesi, diş sağlığı sorunu yaşayanların sıklıkla karşılaştığı şikayetlerden biri. Diş etinin şişmesine neden olan diş eti iltihapları ağrıya da neden olabilmekte ve günlük hayatı olumsuz etkilemektedir. Peki diş eti şişmesi nasıl geçer? İşte diş eti şişmesine karşı öneriler...
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1
Diş etinde oluşan şişlikler zamanla ağrıya da neden olabilmektedir. Bu duruma karşı önlem alınmaması halinde ciddi ağız problemlerine yol açabilir.
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Diş eti şişmesi neden olur?
Diş etlerin etrafında, üstünde ve arkasında oluşan plaklar diş eti şişmesine yol açabilir. Plaklar, karbonhidrat içermekte olan besinlerin ağız içinde yer edinmesiyle oluşurlar.
Dişlerin düzenli ve doğru olarak fırçalanması plak oluşumunu en aza indirebilir. Yoğun plak oluşumu diş etlerinin çekilmesine neden olabileceği gibi iltihabın vücuda yayılmasına da sebep olabilir.
Diş etinde oluşan şişliğin nedenleri arasında şu durumlar da gösterilebilir. Diş eti iltihabı, enfeksiyonlar, ilaç kullanımı, hamilelik ve beslenme ile ilgili bozukluklar.
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Diş eti şişmesi nasıl geçer?
Diş etlerinde meydana gelen şişliği önlemek için mutlaka uzmana görünmeli ve uzman kontrolü altında tedavi uygulanmalı. Ayrıca evde de bazı yöntemler uygulanabilir. Ağrılı bölgeye karanfil yağı sürmek, bir tutam kimyon ve kekik ile bir bardak kadar sirkeyi karıştırarak gargara uygulanabilir.
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Diş eti şişliklerini önlemek için diş ve diş etleri düzenli olarak temizlenmeli, diş fırçası üç ayda bir yenilenmeli ve ağız bakımına dikkat edilmeli.
Diş eti şişmelerinde kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurun.