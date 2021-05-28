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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 12:40 | 

Diş eti kanaması neden olur, nasıl geçer? Diş eti kanamasına iyi gelen tedavi yöntemleri

Diş eti kanaması, diş eti hastalığının en yaygın belirtisidir. Çeşitli başka nedenlerle de pek çok kişide bulunan diş eti kanamasının nedenleri ve nasıl geçeceği merak ediliyor. Sizler, diş eti kanamasına iyi gelen tedavi yöntemlerini paylaşıyoruz.

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Diş eti kanaması, diş etlerinde meydana gelebilecek hastalıkların bir belirtisi olsa da başka sağlık sorunlarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Diş eti kanamasının nedenleri, belirtileri, tedavisi ve iyi gelen yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.

2Diş eti kanaması neden olur

Diş eti kanaması neden olur?

Diş eti kanamaları dişlerin çok sert fırçalanması, diş ipinin çok sert kullanılması veya protezlerin yanlış kullanımı sebepleriyle meydana gelebilir. Bu ve bunun gibi günlük sorunların yanı sıra diş eti kanaması periodontitis, lösemi, vitamin eksikliği ve trombosit eksikliği gibi hastalıkları da işaret edebilir. Bu tür hastalıklar diş etinin daha kolay kanayıp iltihaplanmasına sebep olur. Bu nedenle diş eti kanaması sorunu yaşayanlar mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak bu sorunun nedenini öğrenmeli ve tedavi sürecine başlamalıdır.

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Diş etlerinin zaman zaman kanaması, dişlerinizi çok kuvvetli fırçalamaktan veya tam oturmayan protezler takmaktan kaynaklanabilir. Sık diş eti kanaması ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ciddi durumları göstergesi olabilir:

Periodontitis (diş eti hastalığının ileri bir şekli)

Lösemi (kan kanseri)

Vitamin eksikliği

Pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği (trombositler)

Diş eti kanamasına neden olabilecek diş rahatsızlıkları

Diş bakımı sorunları, diş eti kanamasının birincil nedenidir. Diş eti iltihabı ve periodontitis diş etlerinizi hassas ve kanamaya meyilli hale getirir.

4Diş eti iltihabı

Diş eti iltihabı

Plak diş eti çizgilerinde çok uzun süre kaldığında çoğu insan diş eti iltihabı geliştirir. Plak, dişlerinize yapışan kalıntı ve bakterileri ifade eder.

Dişlerinizi fırçalamak plak oluşumunu ortadan kaldırır ve çürükler (diş çürükleri) oluşmasını önleyebilir. Ancak düzgün bir şekilde fırçalamaz ve diş ipi kullanmazsanız plak diş eti çizginizde kalabilir.

Plak çıkarılmazsa, tartar (diş taşı) haline gelebilir ve bu da kanamayı artıracaktır. Diş etlerinizin yakınında plak birikmesi de diş eti iltihabına neden olabilir.

5Vitamin eksiklikleri

Vitamin eksiklikleri

C vitamini ve K vitamini eksiklikleri de diş etlerinin kolayca kanamasına neden olabilir.

C vitamini yönünden zengin besinler şunlardır:

Turunçgiller ve meyve suları

Brokoli

Çilekler

Domates

Patates

Dolmalık biber

K vitamini yönünden zengin besinler ise şunlardır:

Su teresi

Lahana

Ispanak

İsviçre pazı

Marul

Hardal yeşilliği

Soya fasulyesi

Kanola yağı

Zeytin yağı

6Diş eti kanamasının diğer nedenleri

Diş eti kanamasının diğer nedenleri

Takma diş takan kişiler de bazen diş eti kanaması yaşayabilir. Bu, takma dişler çok sıkı oturduğunda daha olasıdır.

Takma dişler veya diğer ağız aletleri diş etlerinizin kanamasına neden oluyorsa diş hekiminizle veya ortodontistinizle konuşun. Daha iyi uyan bir ağızlık oluşturmak için yeni izlenimler almaları gerekebilir.

Hamilelik genellikle diş eti kanamasına neden olur. Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler diş etlerinin daha hassas olmasına neden olabilir.

Hemofili ve lösemi gibi kanama bozuklukları da diş eti kanaması riskinizi artırabilir. Kan inceltici ilaçlar alırsanız diş etleriniz daha sık kanayabilir. Bu sınıftaki ilaçlar arasında warfarin, aspirin ve heparin bulunur.

7Diş eti kanaması nasıl tedavi edilir

Diş eti kanaması nasıl tedavi edilir?

İyi diş hijyeni, diş eti kanamasını yönetmenin ilk adımıdır.

Profesyonel temizlik için yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret edin. Diş hekiminiz, diş eti iltihabınız olup olmadığını size bildirecek ve dişlerinizi doğru şekilde nasıl fırçalayacağınızı öğretecektir. Doğru fırçalama ve diş ipi kullanımı diş eti hattınızdaki plakları çıkarabilir ve periodontal hastalık geliştirme riskinizi azaltabilir.

Diş hekiminiz ayrıca ağzınızda oluşan plağı en aza indirmek için antiseptik bir gargarayı nasıl kullanacağınızı gösterebilir. Ve ılık tuzlu suyla durulamak, kolayca kanayan şişmiş diş etlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir.

Yumuşak bir diş fırçası kullanın. Özellikle dişlerinizi fırçaladıktan sonra kanama yaşıyorsanız, iltihaplı diş etlerine karşı nazik davranacaktır. Orta ve sert kıllar, hassas diş etleriniz için fazla aşındırıcı olabilir.

Elektrikli diş fırçası kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bu diş fırçalarının üzerinde bulunan özel olarak tasarlanmış fırça başlıkları, diş eti hattınızı manuel diş fırçasına göre daha kolay temizlemenize yardımcı olabilir.

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