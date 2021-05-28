Diş eti kanaması neden olur, nasıl geçer? Diş eti kanamasına iyi gelen tedavi yöntemleri
Diş eti kanaması, diş eti hastalığının en yaygın belirtisidir. Çeşitli başka nedenlerle de pek çok kişide bulunan diş eti kanamasının nedenleri ve nasıl geçeceği merak ediliyor. Sizler, diş eti kanamasına iyi gelen tedavi yöntemlerini paylaşıyoruz.
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Diş eti kanaması, diş etlerinde meydana gelebilecek hastalıkların bir belirtisi olsa da başka sağlık sorunlarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Diş eti kanamasının nedenleri, belirtileri, tedavisi ve iyi gelen yöntemlerini haberimizde bulabilirsiniz.
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Diş eti kanaması neden olur?
Diş eti kanamaları dişlerin çok sert fırçalanması, diş ipinin çok sert kullanılması veya protezlerin yanlış kullanımı sebepleriyle meydana gelebilir. Bu ve bunun gibi günlük sorunların yanı sıra diş eti kanaması periodontitis, lösemi, vitamin eksikliği ve trombosit eksikliği gibi hastalıkları da işaret edebilir. Bu tür hastalıklar diş etinin daha kolay kanayıp iltihaplanmasına sebep olur. Bu nedenle diş eti kanaması sorunu yaşayanlar mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurarak bu sorunun nedenini öğrenmeli ve tedavi sürecine başlamalıdır.
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Diş etlerinin zaman zaman kanaması, dişlerinizi çok kuvvetli fırçalamaktan veya tam oturmayan protezler takmaktan kaynaklanabilir. Sık diş eti kanaması ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha ciddi durumları göstergesi olabilir:
Periodontitis (diş eti hastalığının ileri bir şekli)
Lösemi (kan kanseri)
Vitamin eksikliği
Pıhtılaşma hücrelerinin eksikliği (trombositler)
Diş eti kanamasına neden olabilecek diş rahatsızlıkları
Diş bakımı sorunları, diş eti kanamasının birincil nedenidir. Diş eti iltihabı ve periodontitis diş etlerinizi hassas ve kanamaya meyilli hale getirir.
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Diş eti iltihabı
Plak diş eti çizgilerinde çok uzun süre kaldığında çoğu insan diş eti iltihabı geliştirir. Plak, dişlerinize yapışan kalıntı ve bakterileri ifade eder.
Dişlerinizi fırçalamak plak oluşumunu ortadan kaldırır ve çürükler (diş çürükleri) oluşmasını önleyebilir. Ancak düzgün bir şekilde fırçalamaz ve diş ipi kullanmazsanız plak diş eti çizginizde kalabilir.
Plak çıkarılmazsa, tartar (diş taşı) haline gelebilir ve bu da kanamayı artıracaktır. Diş etlerinizin yakınında plak birikmesi de diş eti iltihabına neden olabilir.
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Vitamin eksiklikleri
C vitamini ve K vitamini eksiklikleri de diş etlerinin kolayca kanamasına neden olabilir.
C vitamini yönünden zengin besinler şunlardır:
Turunçgiller ve meyve suları
Brokoli
Çilekler
Domates
Patates
Dolmalık biber
K vitamini yönünden zengin besinler ise şunlardır:
Su teresi
Lahana
Ispanak
İsviçre pazı
Marul
Hardal yeşilliği
Soya fasulyesi
Kanola yağı
Zeytin yağı
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Diş eti kanamasının diğer nedenleri
Takma diş takan kişiler de bazen diş eti kanaması yaşayabilir. Bu, takma dişler çok sıkı oturduğunda daha olasıdır.
Takma dişler veya diğer ağız aletleri diş etlerinizin kanamasına neden oluyorsa diş hekiminizle veya ortodontistinizle konuşun. Daha iyi uyan bir ağızlık oluşturmak için yeni izlenimler almaları gerekebilir.
Hamilelik genellikle diş eti kanamasına neden olur. Hamilelik sırasında meydana gelen hormonal değişiklikler diş etlerinin daha hassas olmasına neden olabilir.
Hemofili ve lösemi gibi kanama bozuklukları da diş eti kanaması riskinizi artırabilir. Kan inceltici ilaçlar alırsanız diş etleriniz daha sık kanayabilir. Bu sınıftaki ilaçlar arasında warfarin, aspirin ve heparin bulunur.
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Diş eti kanaması nasıl tedavi edilir?
İyi diş hijyeni, diş eti kanamasını yönetmenin ilk adımıdır.
Profesyonel temizlik için yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret edin. Diş hekiminiz, diş eti iltihabınız olup olmadığını size bildirecek ve dişlerinizi doğru şekilde nasıl fırçalayacağınızı öğretecektir. Doğru fırçalama ve diş ipi kullanımı diş eti hattınızdaki plakları çıkarabilir ve periodontal hastalık geliştirme riskinizi azaltabilir.
Diş hekiminiz ayrıca ağzınızda oluşan plağı en aza indirmek için antiseptik bir gargarayı nasıl kullanacağınızı gösterebilir. Ve ılık tuzlu suyla durulamak, kolayca kanayan şişmiş diş etlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir.
Yumuşak bir diş fırçası kullanın. Özellikle dişlerinizi fırçaladıktan sonra kanama yaşıyorsanız, iltihaplı diş etlerine karşı nazik davranacaktır. Orta ve sert kıllar, hassas diş etleriniz için fazla aşındırıcı olabilir.
Elektrikli diş fırçası kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bu diş fırçalarının üzerinde bulunan özel olarak tasarlanmış fırça başlıkları, diş eti hattınızı manuel diş fırçasına göre daha kolay temizlemenize yardımcı olabilir.