Diş eti kanaması neden olur, nasıl geçer? Diş eti kanamasına iyi gelen tedavi yöntemleri

Diş eti kanaması nasıl tedavi edilir? İyi diş hijyeni, diş eti kanamasını yönetmenin ilk adımıdır.



Profesyonel temizlik için yılda iki kez diş hekiminizi ziyaret edin. Diş hekiminiz, diş eti iltihabınız olup olmadığını size bildirecek ve dişlerinizi doğru şekilde nasıl fırçalayacağınızı öğretecektir. Doğru fırçalama ve diş ipi kullanımı diş eti hattınızdaki plakları çıkarabilir ve periodontal hastalık geliştirme riskinizi azaltabilir.



Diş hekiminiz ayrıca ağzınızda oluşan plağı en aza indirmek için antiseptik bir gargarayı nasıl kullanacağınızı gösterebilir. Ve ılık tuzlu suyla durulamak, kolayca kanayan şişmiş diş etlerini yatıştırmaya yardımcı olabilir.



Yumuşak bir diş fırçası kullanın. Özellikle dişlerinizi fırçaladıktan sonra kanama yaşıyorsanız, iltihaplı diş etlerine karşı nazik davranacaktır. Orta ve sert kıllar, hassas diş etleriniz için fazla aşındırıcı olabilir.



Elektrikli diş fırçası kullanmayı da düşünebilirsiniz. Bu diş fırçalarının üzerinde bulunan özel olarak tasarlanmış fırça başlıkları, diş eti hattınızı manuel diş fırçasına göre daha kolay temizlemenize yardımcı olabilir.