Diş eti iltihabı neden olur, ne iyi gelir? Diş eti iltihabı belirtileri
Diş eti iltihabı, dişi çevreleyen diş etlerinin iltihaplanması durumudur. Çocuklar da dahil her yaş grubunda meydana gelebilir. Genel olarak da plak oluşumundan kaynaklanır. Peki diş eti iltihabı neden olur, ne iyi gelir? Diş eti iltihabı belirtileri...
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Diş eti iltihabı, enfeksiyon içeren her hastalık gibi ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Yetersiz ağız ve diş bakımının yanı sıra genetik yatkınlık, çevresel faktörler gibi etkenler de diş eti iltihabına neden olur. Erken tanının her hastalığın tedavisinde olduğu gibi diş eti iltihabının tedavisinde de önemli olduğunu vurgulayan Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Banu Arzu Alkan, diş eti iltihabını anlattı. İşte konuyla ilgili detaylar...
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Diş eti iltihabı neden olur?
Diş eti iltihabı, çocuklar dahil her yaşta görülebilir. Başlıca nedeni ise dişler ve restorasyonlar üzerinde biriken yapışkan, beyaz renkli mikrobiyal dental plaktır. Dental plak, bünyesinde sayılamayacak kadar fazla bakteri ve bunların zararlı ürünlerini barındırır. Bu nedenle, diş eti iltihabı ile önlenmesinde veya tedavisinde, mikrobiyal dental plağın dişler üzerinden düzenli olarak uzaklaştırılması, en etkili yöntemdir.
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Diş eti iltihabı belirtileri
Diş eti iltihabının ilk ve en tipik belirtisi, kendiliğinden veya bir uyaranla diş etinin kanamasıdır.
Diş etlerindeki kanama dikkat çekici bir bulgu olsa da kişilerin sıklıkla diş hekimine gitme sebebi olan ağrı, bu hastalığın çok rastlanan bir bulgusu değildir.
Bununla birlikte, başta diş etlerindeki kanama olmak üzere, kızarık ve şişmiş diş etleri, sallanan ve yer değiştiren dişler, kötü tat, ağız kokusu ve diş eti çekilmesi olduğunda diş eti iltihabını akıllara getirebilir.
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Diş eti iltihabına ne iyi gelir? Önlemek için bunlara dikkat
Dişler günde iki defa fırçalanmalı, diş ara yüzleri diş ipleri veya ara yüz fırçalarıyla gece yatmadan önce temizlenmeli ve dil tarakları ile dil temizliği yapılmalıdır.
Ağız gargaralarının diş hekiminin önerileri doğrultusunda kullanılması gerektiği ve asla fırçalama yoluyla yapılan mekanik temizliğin yerini alamayacağı unutulmamalı.
Diş eti iltihabından korunmada uygulanan ağız bakım işlemleri kadar, düzenli diş hekimi kontrolü de önemlidir.