Diş eti iltihabı neden olur, ne iyi gelir? Diş eti iltihabı belirtileri

Diş eti iltihabı belirtileri Diş eti iltihabının ilk ve en tipik belirtisi, kendiliğinden veya bir uyaranla diş etinin kanamasıdır.



Diş etlerindeki kanama dikkat çekici bir bulgu olsa da kişilerin sıklıkla diş hekimine gitme sebebi olan ağrı, bu hastalığın çok rastlanan bir bulgusu değildir.



Bununla birlikte, başta diş etlerindeki kanama olmak üzere, kızarık ve şişmiş diş etleri, sallanan ve yer değiştiren dişler, kötü tat, ağız kokusu ve diş eti çekilmesi olduğunda diş eti iltihabını akıllara getirebilir.