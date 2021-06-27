Diş eti hastalığı neden olur? Diş eti hastalığı belirtileri ve tedavisi
Diş eti hastalığı, dişi çevreleyen diş etlerinin iltihaplanması durumudur. Bu rahatsızlık derece derece değişiklik göstermektedir. Peki diş eti hastalığı neden olur? Diş eti hastalığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?
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Diş eti hastalığıyla her yaşta karşılaşılmakla birlikte daha çok yetişkinlerde meydana gelir. Erken teşhis edildiği durumlarda da önlenmesi mümkündür. Diş Hekimi Murat Öztürk diş eti hastalıkları, belirtileri, nedenleri, ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler verdi.
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Diş eti hastalığı neden olur?
Diş eti hastalığının temel nedeni bakteri plağı denen dişe sıkıca tutunan, yapışkan saydam bir tabakadır. Dişler düzgün temizlenmediğinde, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek artıkları bakteriler üretirler. Bakteri plağı dediğimiz bu püremsi birikintiler, diş çürüklerinin ve dişeti iltihaplarının baş sorumlusu olup, zamanla tükürüğün çökelmesi sonucu diş taşlarını oluştururlar.
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Diş eti hastalığı belirtileri
Diş eti hastalıklarının ilk ve en önemli belirtisi dişeti kanamasıdır. Sağlıklı diş eti kanamaz
Diş etlerinde şişmeler, kızarmalar oluyorsa,
Diş etlerinde çekilmeler ve açığa çıkan kök yüzeylerinde oluşan hassasiyet oluşuyorsa,
Diş eti kenarlarında veya dişler arasında, diş taşlarına bağlı olarak oluşan siyah alanlar görülüyorsa,
Diş ile dişeti arasından iltihap geliyorsa,
Dişlerde sallanmalar, uzamalar ve dişler arasında açılmalar oluyorsa,
Ağızda sürekli bir kötü koku ve kötü tat hissi var ise, geç kalmadan bir diş hekimine muayene olunması gerekir.
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Tedavisi
Diş eti hastalığının tedavisinde diş ile dişeti arasında meydana gelen ceplerin derinliğinin özel bir alet vasıtasıyla ölçülmesi gereklidir. Bu ceplerin miktarına ve derinliğine göre teşhis konulur ve tedavi planlanır. Derin cepler diş eti hastalığının hızla ilerlemesi için uygun bir ortam hazırlayacağından yapılacak olan tedavide amaç bunların mümkün olduğunca sığlaştırılmasıdır. Çünkü derin ceplerin içine yerleşen mikroorganizmaların fırçalama ve diş ipi kullanımı ile sizin tarafınızdan tamamıyla temizlenmesi imkansızdır.