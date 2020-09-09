Diş ağrısı nasıl geçer? İşte 10 etkili öneri…

Diş ağrısına ne iyi gelir? Gece geç saatte doktora gitmeden evde doğal yollarla diş ağrısını geçirmek mümkün mü? İşte umulmadık zamanlarda gelen diş ağrısı şikayeti için uzmanından doğal çözüm önerileri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Dt. Selçuk Özbölük ağrıyı hafifletmede uygulanabilecek doğal çözümleri sıraladı.
2
Abone Ol
İlk olarak diş fırçalamayı deneyin. Fırçalama çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin dişipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.
3
Abone Ol
Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler şişlikleri azaltır. Dişeti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.
4
Abone Ol
Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.
5
Abone Ol
Buz uygulaması; ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması geçici olarak ağrıyı hafifletir.
6
Abone Ol
Sarımsak çürük diş üzerinde bekletilerek ağrıya neden olan bakterileri yok eder.
7
Abone Ol
Çörek otu uyuşturma özelliği yoktur ancak düzenli kullanıldığında ağrıya neden olan etkenlerin ortadan kalkmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.
8
Abone Ol
Zerdeçal; antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde ağrı giderme gücüne sahiptir. Su ile karıştırılıp hamur haline getirilir ve ağrıyan dişin üzerine uygulanır.
9
Abone Ol
Buğday çimi suyu; diş etleri ve dişlerdeki enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir. Ağızda bakterilerin artmasını engeller ve diş ağrısını azaltır.
10
Abone Ol
Karabiber; güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri olan doğal bir antibiyotiktir. Diş ağrısının azalmasında etkilidir.
11
Abone Ol
Ağrı kesici ve antibiyotik kullanın. Ağrıyan diş ısırdığında daha fazla ağrıya neden olursa bu iltahaplanmanın göstergesidir ve antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.