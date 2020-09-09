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GeriSağlık Diş ağrısı nasıl geçer? İşte 10 etkili öneri…
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraf: Alamy, Ingimage, Pixabay
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 16:55 | 

Diş ağrısı nasıl geçer? İşte 10 etkili öneri…

Diş ağrısına ne iyi gelir? Gece geç saatte doktora gitmeden evde doğal yollarla diş ağrısını geçirmek mümkün mü? İşte umulmadık zamanlarda gelen diş ağrısı şikayeti için uzmanından doğal çözüm önerileri…

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1
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Dt. Selçuk Özbölük ağrıyı hafifletmede uygulanabilecek doğal çözümleri sıraladı.

2
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İlk olarak diş fırçalamayı deneyin. Fırçalama çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin dişipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına neden olur.

3
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Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur. Dişi bakterilerden temizler şişlikleri azaltır. Dişeti ve açık diş çürüklerine dezenfektan etkisi vardır.

4
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Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.

5
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Buz uygulaması; ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması geçici olarak ağrıyı hafifletir.

6
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Sarımsak çürük diş üzerinde bekletilerek ağrıya neden olan bakterileri yok eder.

7
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Çörek otu uyuşturma özelliği yoktur ancak düzenli kullanıldığında ağrıya neden olan etkenlerin ortadan kalkmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir.

8
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Zerdeçal; antibakteriyel ve antiseptik özellikleri sayesinde ağrı giderme gücüne sahiptir. Su ile karıştırılıp hamur haline getirilir ve ağrıyan dişin üzerine uygulanır.

9
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Buğday çimi suyu; diş etleri ve dişlerdeki enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir. Ağızda bakterilerin artmasını engeller ve diş ağrısını azaltır.

10
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Karabiber; güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri olan doğal bir antibiyotiktir. Diş ağrısının azalmasında etkilidir.

11
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Ağrı kesici ve antibiyotik kullanın. Ağrıyan diş ısırdığında daha fazla ağrıya neden olursa bu iltahaplanmanın göstergesidir ve antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

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