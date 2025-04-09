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Dikkat! Riskli besinlerde ilk sırada yer alıyor... Kansere karşı 10 beslenme önerisi

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#Kanser#Kanserden Korunma Yolları#Kanseri Yenmenin Yolları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 09:08

Beslenme ve Diyet Uzmanı Zeynep Acar, kanser riskinin sağlıklı beslenme ve doğru yaşam tarzıyla yüzde 30-40 oranında azaltılabileceğine dikkat çekerek,  “Sağlıklı ve dengeli beslenmek, ideal vücut ağırlığını korumak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, kanser riskini azaltmanın en etkili yollarındandır. Doğru besin tercihleri yapmak, pişirme yöntemlerine dikkat etmek, işlenmiş ve zararlı gıdalardan uzak durmak; kanser riskini azaltmada oldukça önemlidir” dedi, kanserden korunmak için dikkat etmemiz gereken 10 önemi kuralı anlattı.