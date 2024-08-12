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Dikkat! Konserve hazırlarken ve tüketirken bu hatalar sağlığınızdan edebilir!

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#Konserve#Konserve Nasıl Yapılır#Konserve Zararlı Mı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 08:52

Son günlerde pek çok evde konserve hazırlamanın tatlı telaşı yaşanıyor. Yaz sebze ve meyvelerinin lezzetinden ve faydalarından mahrum kalmamak için yapılan konserveler geleneksel yiyecekleri muhafaza etmenin önde gelen yöntemlerinden birini oluşturuyor. Ancak dikkat! Hazırlayacağınız konserveden sağlığınız için fayda sağlamayı umarken, dikkat edilmesi gereken bazı kuralları atlayarak aksine zarar verebilirsiniz!