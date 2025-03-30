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Dikkat! Kadınlarda 35 yaş altında da yaygınlaşıyor... Meme kanseri hakkında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

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#Meme Kanseri#Meme Kanseri Belirtileri#Meme Kanseri Tedavisi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 07:52

Meme kanseri dünya genelinde ve Türkiye’de kadınlarda en sık görülen kanser türü olmaya devam ediyor. Üstelik meme kanserinin giderek daha yaygın rastlandığına dikkat çekiliyor. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılı verilerine göre; dünya genelinde her yıl 100 bin kadından yaklaşık 47’sinde, Türkiye’de de 46’sında meme kanseri teşhis ediliyor. Bu rakam, Türkiye’de her yıl 20 bini aşkın kadının meme kanseriyle mücadele etmesi gerektiğine işaret ediyor. Ayrıca, meme kanseri dünya genelinde ve ülkemizde kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında da ilk sırada yer alıyor.